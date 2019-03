Wie soll die Steuer-Reform und AHV-Finanzierung des Bundes (STAF) im Kanton Solothurn umgesetzt werden? Darüber streitet das Kantonsparlament seit 10 Uhr an einer Sondersession. Das Parlament zimmert eine Vorlage, über welche die Solothurnerinnen und Solothurner dann am 19. Mai an der Urne entscheiden werden.

Sondersessionen sind sehr selten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Dass der Solothurner Kantonsrat zu einer Sondersession zusammenkommt, ist so selten wie Schnee in der Sahara. Letztmals ist es vor 19 Jahren vorgekommen. Damals debattierte der Kantonsrat stundenlang über das Massnahmenpaket SO+, mit dem die Kantonsfinanzen ins Lot gebracht werden sollten.

Das schlägt die Regierung vor: Die Regierung will die Unternehmenssteuern massiv senken. Die Gesamtsteuerbelastung der Firmen soll von 21 auf 13 Prozent sinken. Damit würde sich der Kanton Solothurn in der vorderen Hälfte der Kantone positionieren. Im Gegenzug soll die Vermögenssteuer für Reiche erhöht werden. Und als sozialen Ausgleich schlägt die Regierung höhere Kinderzulagen, eine Erhöhung des Steuerabzugs für Kinderbetreuung, sowie eine Steuersenkung für tiefe Einkommen vor. Das Gesamtpaket würde im ersten Jahr der Reform 90 Millionen Franken kosten.

Bürgerliche wollen Wettbewerbsfähigkeit steigern...: In der Eintretensdebatte argumentierte die SVP, die Anpassungen seien nötig. Wenn der Kanton Solothurn nichts machen würde und andere Kantone schneller wären, würde der Kanton wertvolle Firmen und Steuerertrag verlieren. In dieselbe Richtung ging auch die FDP: Nur mit einer Gesamtsteuerbelastung für Firmen von 13 Prozent werde der Kanton wettbewerbsfähig und in die vordere Hälfte der Kantone rutschen. Die Vorlage sei ein fairer Kompromiss, es sei ein ausgeglichenes Gesamtpaket.

...und Arbeitsplätze sichern: Die sogenannte «Vorwärtsstrategie» sei der einzige Weg, um Arbeitsplätze zu sichern, hiess es bei der CVP. Und das sei das Wichtigste. Sollte man merken, dass die Strategie nicht funktionieren würde, müsse man nachbessern bei den Firmensteuern.

Linke spricht von ruinösem Wettbewerb: Die SP bezweifelte in der Eintretensdebatte, dass goldene Zeiten anbrechen und Wein und Honig fliessen werden. Es sei eine falsche Hoffnung, dass sich der Kanton Solothurn nach wenigen Jahren wieder fangen werde. Es sei weiterhin unklar, wie der Kanton Ausfälle von 90 Millionen Franken jährlich langfristig kompensieren wolle, hiess es weiter. Die Grünen betonten, die Firmensteuern seien bei uns tief, verglichen mit München, Mailand, Amsterdam. Sie wollen den ruinösen Steuerwettbewerb nicht weiter anheizen.

Rückweisungsantrag abgelehnt: SP und Grüne haben beide die Rückweisung beantragt. Die Anträge wurden zusammen behandelt, und mit 66 zu 27 Stimmen abgelehnt.

Die Debatte ist am Laufen.