Manfred Küng von der SVP hat es kommen sehen

Ein weiteres Mal erleidet die SVP im Kanton Solothurn Schiffbruch bei der versuchten Eroberung eines Regierungssitzes. Zwar ist die SVP im Kantonsparlament die viertstärkste Kraft (bzw. drittstärkste nach Wähleranteil), die Wahl in die Exekutive verweigerten ihr die Wählerinnen und Wähler jedoch erneut. Es sei ein wenig überraschendes Ergebnis sagte SVP-Kandidat Küng, man habe es so erwarten müssen. SVP-Nationalrat Walter Wobmann sucht die Schuld für die Nichtwahl bei den anderen Parteien: «Die anderen Parteien haben immer gemauert gegen uns.» Im Hinblick auf den zweiten Wahlgang wollte sich Küng am Sonntag noch nicht festlegen: «Wir entscheiden am Montagabend, bis dahin bleibt das Rennen offen.»

Porträt Manfred Küng