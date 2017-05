Das sagt man beim Amt für Verbraucherschutz

Wegen des Spardrucks des Kantons hat das Amt im vergangenen Jahr weniger Kontrollen vorgenommen. Es gab 3400 Inspektionen in Betrieben mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen – 400 weniger als im Vorjahr. «Es wird aufgrund der noch verfügbaren personellen Ressourcen nicht möglich sein, die bundesrechtlichen Vorgaben an die Inspektionsfrequenz einzuhalten», heisst es im Jahresbericht: «Diejenigen Betriebe mit schlechten Inspektionsergebnissen beziehungsweise erhöhtem Risiko für die Konsumentinnen und Konsumenten werden aber auch in Zukunft priorisiert inspiziert.» Laut Amtsleiterin Alda Breitenmoser sind die Sparmassnahmen beim Personal einschneiden.