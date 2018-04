Das Gesundheitszentrum Fricktal betreibt in Laufenburg und Rheinfelden je ein Spital. Der Standort Laufenburg steht nun zur Diskussion.

Zwei Szenarien werden für das Spital Laufenburg nun geprüft. Beide Szenarien bringen tiefgreifende Veränderungen.

Die Bevölkerung wird am 23. April im Spital Laufenburg informiert. Bereits Ende Juni wird über die Szenarien entschieden.

Legende: Verliert das Städtchen Laufenburg nun auch noch das Spital? SRF

Im Gesundheitswesen wird gespart. Davon betroffen sind inbesondere auch kleine Spitäler in den Regionen. Das Gesundheitszentrum Fricktal hat Standorte in Rheinfelden und Laufenburg. An beiden Standorten besteht ein breites medizinisches Angebot. In Laufenburg sind nun folgende Szenarien vorgesehen:

Die Szenarien für das Spital Laufenburg Szenario 1

Die stationären chirurgischen Fachbereiche werden am Standort

Rheinfelden konzentriert. In Laufenburg würde lediglich die stationäre

Medizin, das Pflegeheim und das ambulante Angebot weitergeführt. Wie der

Notfall weitergeführt wird, ist noch unklar. Szenario 2

Am Standort Laufenburg wird der Schwerpunkt auf das Pflegeheim gelegt.

Zudem gibt es noch ambulante Sprechstunden und eventuell chirurgische

Kleineingriffe. Auch eine Triagestelle für Notfälle tagsüber wäre

denkbar.

Beschleunigter Veränderungsprozess

Da es im Ärzteteam in Laufenburg bereits verschiedene gewichtige Abgänge gab, wird die Neuausrichtung der Klinik Laufenburg nun beschleunigt. Eigentlich wollte man sich dafür 12 bis 18 Monate Zeit lassen. Nun wird bereits Ende Juni über eines der beiden Szenarien entschieden.