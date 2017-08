Stefan Nünlist ist neuer Präsident der FDP Kanton Solothurn. Der 55-jährige Fürsprecher und Notar aus Olten wurde am Dienstagabend an der Delegiertenversammlung in Mümliswil einstimmig gewählt. Die Parteileitung hatte ihn als einzigen Kandidaten vorgeschlagen.

Nünlist tritt die Nachfolge an von Christian Scheuermeyer, der bereits im vergangenen Herbst seinen Rücktritt als Parteipräsident bekannt gegeben hatte.

FDP Solothurn in der Krise

Nünlist soll die Kantonalpartei wieder auf Erfolgskurs bringen. Die FDP Kanton Solothurn hatte bei den Regierungsratswahlen im April eine herbe Schlappe erlitten.

Die Partei verlor in der Stichwahl nach 65 Jahren ihren zweiten Sitz in der Kantonsregierung. Dafür zogen erstmals die Grünen mit Brigit Wyss in die Exekutive ein.

Vom Diplomat in die Privatwirtschaft

Stefan Nünlist überzeugte die Delegierten insbesondere mit seinen kommunikativen Fähigkeiten. Er hat eine Diplomatenausbildung beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) durchlaufen.

Danach war er persönlicher Mitarbeiter der Bundesräte Jean-Pascal Delamuraz und Pascal Couchepin, bevor er in die Privatwirtschaft wechselte. Seit September 2013 ist er Leiter Unternehmenskommunikation bei der Swisscom AG.

Während 13 Jahren gehörte Nünlist dem Gemeinderat von Olten an, den er 2006/07 präsidierte. Von 1997 bis 2001 war er zudem Präsident der FDP-Stadtpartei Olten.