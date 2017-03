Feiern an Feiertagen

Die Gemeinden dürfen neu an bestimmten christlichen Feiertagen die Öffnungszeiten von Restaurants und Bars verlängern - im Einzelfall. Im Moment müssen diese im Aargau an christlichen Feiertagen kurz nach Mitternacht schliessen. Eine «Abschaffung light».

«Weg mit dem Tanzverbot» Im Februar 2016 wurde die kantonale Volksinitiative «Weg mit dem Tanzverbot» mit 51,8 Prozent abgelehnt. Daher müssen Restaurants und Bars an christlichen Feiertagen derzeit kurz nach Mitternacht schliessen. Die Regierung versprach damals, dass die Regeln trotz des Volks-Neins gelockert werden und die Gemeinden mehr Kompetenzen erhalten sollen.

Der Vorschlag zur Lockerung des Tanzverbots kommt aus den Reihen der SVP. Dennoch wehrte sich ein Teil der SVP gegen die Möglichkeit zur Verlängerung der Öffnungszeiten vor christlichen Feiertagen.

Es gebe nur fünf hohe Feiertage, und diese sollten weiterhin geschützt werden, sagte Milly Stöckli aus Muri. Die Partylöwen würden das wohl überleben.

Änderungen ab 2018 in Kraft

Die Mehrheit aber war für die sanfte Liberalisierung: Der Grosse Rat beschloss die Änderung dann mit 77 zu 44 Stimmen.

Wenn gegen die Änderung des Gastgewerbegesetzes nach der zweiten Beratung kein Referendum ergriffen wird, so sollen die neuen Spielregeln am 1. März 2018 in Kraft treten.