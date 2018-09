Kantonsspital Aarau will selber Herz-Operationen durchführen

Das Kantonsspital Aarau (KSA) und das Universitätsspital Basel wollen eine Partnerschaft eingehen im Bereich Herz-Operationen.

Das KSA bewirbt sich beim Kanton Aargau für den Leistungsauftrag der Herzchirurige ab 2020.

Bisher hatte das KSA eine Partnerschaft mit der privaten Hirslanden Klinik Aarau.

Legende: Das KSA beendet die Partnerschaft mit der Hirslanden Klinik und ihrem Herzchirurgen T. Carell (ganz rechts). SRF

Das Kantonsspital Aarau will eine eigene Herzchirurgie aufbauen. Es bewirbt sich beim Kanton für den Leistungsauftrag der Herzchirurgie. In einer Mitteilung bestätigt das KSA eine Meldung der «NZZ am Sonntag».

Mit der Herzchirurgie wolle man den betriebswirtschaftlichen Ertrag des Spitals wesentlich steigern, heisst es weiter. Davon würde auch der Kanton profitieren. Weiter könne man so die ganze Behandlung der Herzpatienten an einem Ort anbieten. Bisher ist lediglich die Kardiologie im KSA angesiedelt, während die Hirslanden Klinik Aarau die Operationen vornimmt.

Erst vor vier Jahren ist das KSA die Partnerschaft mit der privaten Hirslanden Klinik Aarau eingegangen. Deshalb hat auch Hirslanden, wo das Team des Berner Chirurgen Thierry Carrel tätig ist, einen Leistungsauftrag vom Kanton Aargau. Diese Partnerschaft will das KSA per 2020 auflösen.