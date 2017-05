Aargauer Kantonalschwingfest Verregnetes Schwingfest in Brugg gut besucht

Heute, 14:54 Uhr, aktualisiert um 16:30 Uhr

Das 111. Aargauer Kantonalschwingfest in Brugg wurde hier ausgetragen, weil der Schwingclub Baden-Brugg sein 100-Jahr-Jubiliäum feiert. Nach 2003 in Untersiggenthal und 2011 in Niederrohrdorf führte der Schwingklub Baden-Brugg damit wieder das Kantonalschwingfest durch. Das Wetter war nicht ideal.

Bild in Lightbox öffnen. Sportlich: UPDATE FOLGT. Im fünften Gang siegte Bruno Gistler gegen Armon Orlik. Der Bündner Gast verletzte sich dabei, wie schwer ist noch unklar. Der Schlussgang ist um 17 Uhr angesetzt. Wettertechnisch: Das Aargauer Kantonalschwingfest in Brugg zählte alleine am Sonntag etwa 3500 Besucher. Die Tribünenplätze waren bereits vor dem Fest ausverkauft, ein Erfolg, sagt Markus Birchmeier, Präsident des Aargauer Kantonalen Schwingverbandes, gegenüber SRF. Auf den Rasenstehplätzen hätte es allerdings noch Platz gehabt. Prominente: Vor Ort war auch Bundesrat Ueli Maurer, sowie andere kantonale und nationale Politiker. Dies sei vor allem OK-Präsident und Aargauer Nationalrat Thierry Burkart zu verdanken, heisst es bei den Organisatoren. Er habe die Politiker nach Brugg geholt. Audio «Markus Birchmeier, Präsident Aarg. Kantonaler Schwingerverband, im Interview (07.05.2017)» abspielen. Audio «Markus Birchmeier, Präsident Aarg. Kantonaler Schwingerverband, im Interview (07.05.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Markus Birchmeier, Präsident Aarg. Kantonaler Schwingerverband, im Interview (07.05.2017) 1:22 min

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, buec