Swiss Pop Art Viel Farbe und gesellschaftlicher Umbruch

Heute, 17:38 Uhr, aktualisiert um 17:55 Uhr

Das Aargauer Kunsthaus in Aarau zeigt von Mai bis September eine umfassende Schau über Pop Art in der Schweiz, von 1962 bis 1972. Gut 270 Werke sind ausgestellt. Dabei kann das Kunsthaus auf eine sehr lebendige Pop-Art-Szene in Aarau zurückgreifen.

Regionaljournal Aargau Solothurn, 17:30 Uhr, matb