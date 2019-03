Der Umweltrechner des WWF fragt nach dem persönlichen Verhalten, z. B. nach dem Anteil von saisonalem Obst und Gemüse an den Einkäufen. Wichtig sind auch Angaben zur Wohnsituation (Quadratmeter, Personen, Heizung). Und auch das Reise- und Pendelverhalten spielen eine grosse Rolle (Flugreisen, Auto oder ÖV). Das Resultat wird angegeben in Co2-Äquivalenten. Und diese werden in Planeten umgerechnet. Der Wert 1 bedeutet, dass man nur so viele Ressourcen verbraucht, wie die Erde tatsächlich zur Verfügung stellen kann. In der Schweiz sei der Wert 1 aber praktisch nicht zu erreichen, sagt der WWF, denn auch wenn man selber extrem nachhaltig leben würde, müsste man den gesamten Ressourcenverbrauch des Landes einberechnen, also Infrastruktur, Sicherheit, Entsorgung, Wasserverbrauch etc. Der Durchschnitt in der Schweiz ist nahe bei 3, jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Schweiz verbraucht also laut WWF 3 Planeten, obwohl ihr/ihm nur einer zustehen würde.