Louis Perron

Der Politikwissenschafter, Berater und Buchautor betreut Mandate von Politikern und Firmen im In- und Ausland. Er betreibt Büros in Zürich und auf den Philippinen. Perron studierte Politikwissenschaften in Genf und Aix-en-Provence, forschte an der Universität Zürich und hat einen Master in Political Campaign Management in Washington absolviert.