Die Globus-Gruppe muss für das Jahr 2017 erneut einen rückläufigen Umsatz hinnehmen.

Der Nettoumsatz betrug 857 Millionen Franken, was einem Rückgang um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Bereits im Jahr 2016 waren die Erlöse um 5,4 Prozent geschrumpft.

Umsatz 2017

Veränderung Globus-Gruppe 857 Mio.

- 2,0 %

Globus

643 Mio.

- 2,2 %

Schild 146 Mio.

- 4,5 %

Herren Globus

68 Mio.

- 0,8 %



Der Umsatzeinbruch aufgrund des klimatisch milden Herbstes konnte durch das Weihnachtsgeschäft nicht vollständig kompensiert werden, wie es heisst. Einen Lichtblick gab es im Online-Handel. Der Globus Online-Shop verzeichnet einen Zuwachs von 163 Prozent.

Die Globus-Gruppe ist ein Tochter-Unternehmen der Migros. Sie hat ihren Sitz in Spreitenbach, will diesen aber in diesem Jahr nach Zürich verlegen, wie das Unternehmen im letzten Jahr mitteilte. Ebenfalls im letzten Jahr wurde ein Stellenabbau angekündigt.