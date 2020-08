Ein Offizier der Aargauer Kantonspolizei muss sich heute unter anderem wegen Amtsgeheimnisverletzung vor dem Bezirksgericht Baden verantworten.

Der Mann soll geheime Informationen aus den Ermittlungen zum Vierfachmord von Rupperswil weitergegeben haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine bedingte Geldstrafe und eine Busse.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Polizeioffizier vor, Personen aus seinem familiären Umfeld geheime Ermittlungserkenntnisse zum Vierfachmord Rupperswil weitergegeben zu haben. Zudem soll er versucht haben, eine Person zu beeinflussen. Diese sollte den Mann entlasten, falls sie von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang befragt würde.

Beim Angeklagten handelt es sich um einen hochrangigen Polizeioffizier der Kantonspolizei Aargau. In seiner Funktion sei er an vorderster Front bei den Ermittlungen zum Vierfachmord von Rupperswil dabei gewesen und sei daher auch bei den ersten Personen gewesen, die über neue Erkenntnisse informiert wurden, heisst es in der Anklageschrift.

Der Vierfachmord von Rupperswil Textbox aufklappen Textbox zuklappen Am 21. Dezember 2015 klingelt ein Mann bei einem Haus im aargauischen Rupperswil. Er gibt an, dass er als Schulpsychologe arbeitet und wird von der 48-jährigen Mutter eingelassen. Im Haus trifft er zudem auf ihre beiden Söhne und die Freundin des älteren Sohnes. Der Mann bedroht den jüngeren Sohn mit einem Messer und zwingt die Mutter, ihren anderen Sohn und dessen Freundin zu fesseln. Anschliessend schickt er die Frau zu verschiedenen Banken, um Geld abzuheben. Nach ihrer Rückkehr wird auch die Mutter gefesselt. Der mutmassliche Täter missbraucht in einem separaten Raum den 13-jährigen Jungen, bevor er im Anschluss alle vier Opfer tötet. Dann legt er Feuer. Die Polizei setzt eine 40-köpfige Sonderkommission ein und kann den mutmasslichen Täter im Mai 2016 fassen. Die Behörden hatten für Hinweise die rekordhohe Belohnung von 100'000 Franken ausgesetzt, allerdings ohne Erfolg. Der Vierfachmord von Rupperswil gilt als eines der brutalsten Verbrechen in der Schweizer Kriminalgeschichte.

Der Mann soll seiner Lebenspartnerin oder deren Tochter Details zum Tötungsdelikt Rupperswil erzählt haben, als der Täter im Mordfall noch nicht gefasst war und die Fahndung noch lief. Die Einzelheiten der Ermittlung waren zu diesem Zeitpunkt geheim. Konkret geht es darum, dass den Opfern die Kehle durchgeschnitten worden war.

Polzeioffizier bestreitet Vorwürfe

Der angeklagte Polizist arbeitet nach eigenen Angaben bereits seit 40 Jahren bei der Kantonspolizei. Er habe in den Tagen nach der Tat vom 21. Dezember 2015 durchgearbeitet, blickt er vor Gericht zurück, er sei kaum daheim gewesen. Ihm sei klar, dass kein Täterwissen raus dürfe, betonte der 64-Jährige. Auf die Frage des Richters, warum Personen aus dem familiären Umfeld trotzdem nur wenige Tage nach der Tat gewusst haben, dass den Opfern die Kehle durchgeschnitten wurde, antwortete der Angeklagte: «Dazu kann ich nichts sagen.»

Der Polizeioffizier bestreitet, dass er gegenüber seiner Lebensgefährtin oder deren Tochter, Details zum Mord ausgeplaudert haben soll. Er habe seiner Lebensgefährtin zwar gesagt, dass die Tat sehr brutal war: «Mehr aber nicht». Es könne aber sein, dass sie ein geschäftliches Telefongespräch mitbekommen hätten. Er sei aber immer vorsichtig gewesen und für Telefonate aus dem Raum gegangen, betont der Angeklagte. In dieser Zeit hätte er jedoch sehr viele Anrufe erhalten, auch während einer Weihnachtsfeier.

Update folgt...