«New Aarau» hätte eine gerechtere Welt werden sollen. Dies war die Utopie des Aarauer Auswanderers Andreas Dietsch, als er sich 1844 auf den Weg nach Amerika machte. Nur wenige Monate später war er gescheitert. Eine neue Ausstellung widmet sich Dietschs Weg und Utopie.

Eine neue Ausstellung in Schöftland widmet sich dem Leben und der Utopie des Aarauer Auswanderers Andreas Dietsch. Ausstellungsmacher Bruno Schlatter kam per Zufall auf Dietsch: «Ich wohne an der Pelzgasse 26 in Aarau, und habe dort eine Utopie geschrieben. Ein paar Jahre später bin ich darauf gestossen, dass anno 1840 Andreas Dietsch im gleichen Haus ebenfalls eine Utopie geschrieben hat.»

Die Utopie von Dietsch und der Versuch diese in Amerika umzusetzen, haben Schlatter fasziniert: «Ich nehme für mich den Mut mit, sich zu trauen, für seine Utopie zu leben», sagt Schlatter im Interview mit Radio SRF. Aus der Faszination ist eine Ausstellungsreihe entstanden. Der dritte Teil davon wird am Sonntag in Schöftland eröffnet.

Ort der Ausstellung ist «Noseland», der von Bruno Schlatter gegründete utopische Kleinst-Staat. Schlatter hat das Land in Schöftland geerbt, und hat sich zum König des 30 x 70 Meter grossen Landes ausgerufen.