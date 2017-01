EDU – Christen-Partei jenseits von Rechts und Links

Die Solothurner EDU ist eine Mini-Partei. Nach ihrer Neugründung 2008 kam sie bei den Kantonsratswahlen auf 0,3 und 0,4 Prozent Wähleranteil. Für einen Sitz im Parlament hat es bislang nicht gereicht. Das Ziel sei, bekannter zu werden, sagt Präsident Eduard Winistörfer (Interview). Die EDU richtet sich nach der Bibel und dem Wort Gottes. Sie lässt sich nicht in ein Links-Rechts-Schema pressen. Mit den Linken ist sie gegen die Unternehmenssteuerreform, mit den Rechten gegen die erleichterte Einbürgerung. In der einzigen Amtei, in der die EDU antritt (Olten-Gösgen), ist sie eine Listenverbindung mit der SVP eingegangen.