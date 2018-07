Im 16. Jahrhundert wurde der See von Seewen SO trockengelegt. Einige wollen ihn jetzt wieder zurück. Möglich wär's.

Das 1000-Seelen-Dorf Seewen trägt den See im Namen. Ausser dem «Basler Weiher» gibt es in der Solothurner Gemeinde allerdings kein Gewässer, das grösser ist als ein Swimming-Pool. Wo also ist der See?

Legende: zvg/Kanton Solothurn

Früher hat es durchaus einen richtigen See gegeben, klären die Geschichtsbücher auf. Vor mehreren tausend Jahren ist er entstanden. Nach einem Bergsturz staute sich das Wasser eines Baches. Mehr als zwei Kilometer lang war der Seewener See. Er überflutete in seiner grössten Ausdehnung sogar das Gebiet, wo heute das Dorf liegt.

Im Jahre 1589 hatten die Seewener jedoch genug von ihrem Gewässer. Um die grossen Mückenplagen im Sommer loszuwerden, und um Landwirtschaftsland zu gewinnen, legten sie den See trocken. Sie gruben einen 200 Meter langen Tunnel durch den Felskegel des Bergsturzes und liessen das gestaute Wasser abfliessen. Geblieben ist eine grosse Ebene, und der Seebach.

Viele Seewener wünschen sich den See zurück. Das hat eine Umfrage ergeben, die vor 15 Jahren durchgeführt wurde. 67 Prozent der Bevölkerung sagten, man solle den See wieder anstauen. Dass dies technisch möglich wäre, zeigen mehrere Studien. In den letzten Jahren haben sich Studierende der Universität Basel, der Hochschule Rapperswil und der Fachhochschule Nordwestschweiz mit der Frage beschäftigt.

Eine Studie der Universität Basel aus dem Jahre 2003 empfiehlt, den Seeboden zuerst auszubaggern, bevor das Wasser wieder gestaut würde. Ansonsten würde nur ein Flachsee entstehen mit Tiefen zwischen 1 und 3 Metern. Ein tieferer See käme Flora und Fauna zugute und würde eine vielfältigere Freizeitnutzung erlauben, z.B. eine Badi oder einen Bootsverleih.

Legende: zvg/Kanton Solothurn

Im Dorf sind die Meinungen heute geteilt. Die einen hoffen, ein See werde Tagestouristen aus Basel anlocken und Seewen zu einem aussergewöhnlichen Aufschwung verhelfen. Andere sind kritisch und warnen vor einem Massentourismus mit viel Verkehr.

Legende: zvg/Kanton Solothurn

Noch gar nicht geklärt, ist die Frage der Finanzierung. Was würde es kosten, einen neuen See zu bilden? Und auch der Kanton Solothurn hat noch ein Wörtchen mitzureden. Ihm gehört der Grossteil des Landes des ehemaligen Sees. Noch ist ein neuer See also nur eine Vision. Bis sie Realität wird, dürfte noch viel Wasser den Seebach hinabfliessen.