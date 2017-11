Im Regionalstudio Aarau haben drei Nachwuchstalente am nationalen Zukunftstag den Journalisten-Alltag kennengelernt. Strassenumfrage, Bilder suchen für Online-Artikel, Studios kenennlernen, Interviewtöne am Computer schneiden – Die Fünftklässler Djamila (11), Mira (11) und Darius (10) haben einen Einblick erhalten, was es heisst, regional für Radio und Online zu berichten.

« Ich wollte Telefonistin werden, wurde aber Primarlehrerin. » Befragte Passatin

in Aarau

Auf der Strasse in Aarau haben die Fünftklässler zum Beispiel Passanten gefragt, was sie damals in ihrem Alter werden wollten, und ob sie es geworden sind. «Ingenieur, Telefonistin, Pfarrer, Verkäuferin», meinten einige Befragte. «Weiss ich nicht mehr», sagten andere. Nicht immer ging der Wunsch in Erfüllung. Aus dem Wunsch nach Telefonistin wurde eine Primarlehrerin, sagte eine Passantin zum Beispiel.