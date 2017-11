Die Befürworter der Initiative «Raum für alle» sind der Meinung, dass Wohn- und Gewerberäume in Aarau zu teuer geworden sind. So teuer, dass es sich Leute mit tiefem oder mittlerem Einkommen kaum mehr leisten können. Auf diese Weise würden langjährige Bewohner verdrängt und die soziale Durchmischung leide.

Die SP-Initiative wird unterstützt von den Grünen, den Gewerkschaften, aber auch von Caritas und dem Aargauer Mieterverband.

Die Gegner der Initiative analysieren die Situation anders: Für sie gibt es keine Wohnungsnot in Aarau. Im Gegenteil, es habe viele leere Wohnungen. Diese würden in Zukunft automatisch günstiger, dafür sorge der Markt, wird argumentiert. Die aktivere Rolle der Stadt würde zudem viel Geld kosten, das an anderen Orten fehlen würde.

Im Gegenkomitee engagieren sich FDP, SVP, CVP, GLP, aber auch der Gewerbeverband Aarau und der Hauseigentümerverband Aarau-Kulm.