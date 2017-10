Seit 20 Jahren ist die Sammlung Beyeler Ausgangspunkt für Ausstellungen. Zum 20-jährigen Jubiläum stellt sich die Ausstellung «Cooperations» die Frage, wie sich die Sammlung selbst weiterentwickeln könnte. Ausgestellt sind 170 Werke in elf Sälen.

Reise durch die Kunstgeschichte

Ernst Beyeler stellte Werke immer in einen Kontext oder neben andere Werke. Dies versuchte Kurator Ulf Küster nun ebenfalls zu machen. Entstanden ist ein «Wunschkonzert» mit Bildern und Objekten, die entweder eine Lücke füllen oder sich ideal in die bestehende Sammlung integrieren würden.

Die Ausstellung weist auch auf ein Problem hin. Verkaufte Beyeler ein Bild, so kaufte er mit dem Erlös stets zwei neue Bilder von unbekannteren Künstlern. So entstand die einzigartige Sammlung. Nun ist es nicht mehr möglich, so die Sammlung zu erweitern. Die Fondation Beyeler ist auf Leihgaben und Schenkungen angewiesen.

Wünsche für die Zukunft

Ulf Küster hofft nun, dass das eine oder andere Bild irgendwann fest in der Sammlung aufgenommen werden kann. Welches sein heimlicher Favorit ist, dies möchte Küster nicht verraten. Die Fondation hätte viele Hoffnungen.

Die Ausstellung «Cooperations» ist bis zum 1. Januar 2018 zu sehen. Die Fondation Beyeler wurde am 18. Oktober 1997 in Riehen eröffnet. Der Sammler Ernst Beyeler starb im Jahr 2010.