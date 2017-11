Wegen Anpassungen in der Produktion von Medikamenten sollen in Kaiseraugst 235 Stellen abgebaut werden. Medikamente mit grossen Produktionsvolumen sollen in Zukunft jeweils an anderen Standorten verpackt werden, da diese auch dort produziert würden.

Die Anpassung soll ab 2019 über die kommenden Jahre erfolgen, wie es weiter heisst. Betroffene Mitarbeitende sollen Unterstützung bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen erhalten.

Kleine Volumen weiterhin in Kaiseraugst

In Zukunft werde sich der Standort Kaiseraugst auf die Produktion und die Markteinführung von Medikamenten in kleineren Volumen fokussieren, teilt Roche weiter mit.