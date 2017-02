Der Zwischenbau des Stadtcasinos muss einer Gasse weichen. Die Bauarbeiten hierzu geschahen frühmorgens zwischen ein und vier Uhr. Dies, weil der Bagger sonst den Tramverkehr blockieren würde.

Bauarbeiten mitten in der Nacht seien für ihn eine neue Erfahrung, sagt Bauleiter Thomas Schmid. «Das ist schon etwas Spezielles. Einerseits um diese Uhrzeit zu arbeiten, andererseits auch, dieses historische Gebäude abzureissen.»

Konkret wird nur der Zwischenbau des Stadtcasinos abgerissen. Dort befand sich zuvor der Haupteingang des Casinos und das Treppenhaus. Dieser Teil wird abgerissen, weil an dieser Stelle eine Gasse geplant ist, die den Steinenberg mit dem Barfüsserplatz verbindet.

Straffer Zeitplan

Die Bauarbeiten finden während zwei Nächten statt. Anders sei dies nicht möglich gewesen, sagt Schmid. Denn der Bagger muss für den Abriss auf den Tramgeleisen am Steinenberg stehen. «Wir würden den gesamten Tramverkehr blockieren», so Schmid. In den zwei Nächten soll der Bagger so weit vordringen, dass er danach nicht mehr auf den Gleisen steht.

Aber auch danach müssen die Bauarbeiter auf Hochtouren arbeiten. Denn die gesamten Bauabsperrungen und Baugeräte müssen bis zur Fasnacht von der Strasse verschwunden sein. «Der Bagger muss dann vollständig quasi in der neuen Gasse stehen», so Schmid.

Das Stadtcasino erhält dank dem Umbau neue Musikerräume, neue Toiletten und eine neue Lüftung. Der denkmalgeschützte Musiksaal aus dem Jahr 1876 bleibt erhalten. Auf der Seite des Barfüsserplatzes entsteht ein Erweiterungsbau. Die Pläne für den Umbau stammen vom Basler Stararchitekten-Duo Herzog und de Meuron.