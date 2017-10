Seit Juli führen David Alder und Basil Thüring das Naturhistorische Museum Basel-Stadt interimistisch. Ab Januar 2018 übernehmen Sie das Direktorat nun definitiv in einer Co-Leitung. Dies teilte die zuständige Regierungsrätin Elisabeth Ackermann heute an einer Medienkonferenz mit. Die Direktionstätigkeit des Duos ist allerdings beschränkt bis zum Abschluss des Neubauprojekts im St. Johann Quartier.

Neues Führungsduo schon lange im Museum tätig

Basil Thüring leitet seit 2003 die Abteilung Geowissenschaften und war vorher in der Abteilung Geologie tätig. David Alder ist seit 2012 beim Basler Museum tätig und war zuständig für Verwaltung und Betrieb.

Neubau des Museums steht im Fokus

Nebst dem Betrieb des Museums an der Augustinergasse wird die Führung des Museums vor allem mit dem Neubau im St. Johann beschäftigt sein. Die beiden könnten durch ihre Erfahrung im Naturhistorischen Museum in der nächsten Zeit die Sicherheit und Kontinuität, wie auch einen reibungslosen Betrieb gewährleisten, schreibt das Präsidialdepartement in einer Mitteilung.