Zum Protest aufgerufen hatte die Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände. An der Veranstaltung in Muttenz nahmen rund 600 Staatsangestellte und die vollzählige Baselbieter Kantonsregierung teil.

In verschiedenen Statements sowie in einer Diskussion mit Regierungsrat und Finanzdirektor Anton Lauber äusserten viele Anwesende ihren Unmut teils in scharfen Worten. In der mit grossem Applaus verabschiedeten Resolution werden gesicherte Renten und weniger hohe Renteneinbussen oder ein vollständiger Teuerungsausgleich per 1. Januar 2018 verlangt.

Lohn und Wertschätzung

Auch müsse das geplante neue Lohnsystem sozialpartnerschaftlich ausgearbeitet werden, ohne Druck durch die Initiative «Für eine vernünftige staatliche Personalpolitik», die die Lohnentwicklung auf die Index-Teuerung beschränken will. Und Schliesslich verlangt das Staatspersonal mit der Resolution mehr Wertschätzung. Die Regierung müsse Verunglimpfungen und Vorurteilen gegenüber dem Staatspersonal konsequent öffentlich entgegentreten. Kritisiert wurden etwa von Politikern gemachte Aussagen im Landrat.