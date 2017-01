Die EVP will bei den Wahlen im 2019 einen Sitz im Landrat dazugewinnen. Ziel ist es, mit fünf Sitzen wieder Fraktionsstärke zu erreichen. Darum sucht sie nun auf verschiedenen Kanälen per Inserat eine Person, die politische Aufbauarbeit leistet.

Ein persönliches Netzwerk sollte sie mitbringen, einen christlichen Hintergrund haben und wenn möglich im Baselbiet wohnen. So lauten die Bedingungen für die ausgeschriebene Stelle bei der Baselbieter EVP. Nach einem Vorbild im Kanton Bern soll sich diese Person um Mitgliederwerbung und den Parteiaufbau kümmern. Ziel sei es, potentielle Kandidatinnen und Kandidaten vor allem im Birstal für politische Arbeit zu motivieren, erklärt Urs von Bidder, Präsident der EVP Baselland. Drei bis vier Personen sollen sich bereit erklären einen neuen Kern zu bilden, neue Ortssektionen zu gründen und diese in den nächsten drei Jahren aufzubauen. Mit diesen neuen Ortssektionen will die EVP in die kommenden Wahlen steigen und einen Sitz im Landrat dazugewinnen.

Ein Stellenpensum von 10-20% steht für diese Knochenarbeit zur Verfügung. Mehr finanzielle Ressourcen hat die Partei nicht. Weder die Vorstandsmitglieder noch die Teilzeitsekretärin könnten diese Aufbauarbeit leisten, sagt Urs von Bidder. Die Arbeitsbelastung sei aktuell schon sehr hoch. Auch eine Zusammenarbeit mit der Basler EVP sei aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen im Wahlmodus nicht sinnvoll.