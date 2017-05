Während die Krankenkassenprämien stetig steigen, hat die Baselbieter Regierung die Prämienverbilligung in den letzten Jahren gekürzt. Darin sehen die Sozialdemokraten einen Missstand, den sie mit einer Initiative bekämpfen wollen.

Das Baselbiet gehöre bei der Prämienbelastung zu den Spitzenreitern in der Schweiz. Nur in drei Kantonen seien die Kosten im Schnitt noch höher. Diesen Umstand möchte die SP bekämpfen: Niemand soll mehr als 10 Prozent des Einkommens für die Prämie zahlen müssen, fordert die Partei. Im Baselbiet liege diese Belastung im Durchschnitt bei rund 15 Prozent.

Breite Unterstützung

Ziel der Initiative sei es, Familien mit tiefem Einkommen zu entlasten, schreibt die SP in ihrem Communiqué. Mit einer Aktionswoche will die SP gemäss Mitteilung bis am 16. Mai die nötigen 1500 Unterschriften sammeln. Im Initiativkomitee sind Personen der SP, JUSO, Grünen, EVP, CVP sowie AvenirSocial und Caritas.

Forderung: Nicht mehr als 10 Prozent des Einkommens

Die formulierte Gesetzesinitiative der SP verlangt eine Änderung des kantonalen Einführungsgesetzes zum Krankenversicherungsgesetz: Wenn die Jahresrichtprämien höher als 10 Prozent des sogenannten massgebenden Jahreseinkommens beträgt, muss mindestens die Differenz als Prämienverbilligung ausbezahlt werden.

Derzeit ist die Richtprämie für Erwachsene von der Baselbieter Regierung auf 200 Franken pro Monat festgelegt. Für jugendliche Erwachsene beträgt sie 180 Franken, für Kinder 110 Franken. Dies stehe in keinem Verhältnis zu den aktuellen weit höheren Prämien, heisst es weiter.