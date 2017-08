Die Zahl der Hotelzimmer wurde in Basel in den letzten Jahren stark ausgebaut.

Bettenzahl sogar um 60 Prozent. Nun kamen neue Hotels in Deutschland in Grenznähe hinzu.

Das grössere Angebot erhöht den Preisdruck auf die Hotels in der Stadt Basel.

Dramatisch sei die Situation nicht, sagt Maurus Ebneter, Geschäftsführer des Basler Wirteverbands. Dennoch mache den Basler Hoteliers die Konkurrenz aus dem Ausland Sorgen. Grund dafür ist, dass die Zimmer im Ausland günstiger sind - auch wegen des tieferen Eurokurses.

Im Juni wurde die Konkurrenz aus dem Ausland noch grösser. In Lörrach wurde das «Steigenberger Stadt Lörrach» eröffnet mit 180 Zimmern, Restaurants und Tagungsräumen.

Schaut man die aktuelle Statistik an, scheint die Sorge jedoch unbegründet. So ist die Zahl der Übernachtungen im Juli 2017 erneut gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht. Im Juli 2017 wurden in Basel 122’310 Übernachtungen registriert, dies sind über 13 Prozent mehr als im Juli 2016.

Diese starken Monate gäbe es durchaus, sagt Ebneter. Zum Beispiel während den Ferien oder den grossen Messen. Allerdings käme es abseits der Hochsaison und an Wochenenden vermehrt zu einer tiefen Belegung in der Stadt.