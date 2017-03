Die Basler Regierung will beim Zolli sparen und jährlich fast eine halbe Million Franken weniger sprechen. Weder die zuständige Bildungs- und Kulturkommission, noch die Parteien wollen davon etwas wissen. Nur die SP unterstützt das Vorhaben der Regierung.

Der Zoo ist ein Basel ein wichtiger Sympathieträger. Wer sich gegen ihn ausspricht, macht sich meistens keine Freunde. Darum stellt SP-Grossrat Christian von Wartburg auch klar: «Wir lieben den Zolli. Trotzdem stellen wir in Frage, ob er wirklich auf Subventionen von 1.5 Millionen Franken pro Jahr angewiesen ist.»

Zolli profitiert von Spenden und Gönnern

Denn der Zolli könne auf Legate in Millionenhöhe zurückgreifen. Bei anderen Institutionen sei dies anders. «Und darum finden wir, dass die Finanzhilfe des Kantons nicht in diesem Ausmass nötig ist. Dieses Geld können wir sparen.» Konkret will die Regierung in Zukunft nicht mehr 1,5 Millionen Franken sprechen, sondern nur noch eine Million.

Das Sparvorhaben dürfte allerdings einen schwierigen Stand haben. Die zuständige Bildungs- und Kulturkommission hat sich bereits dagegen ausgesprochen. Und auch die meisten Parteien, mit Ausnahme der SP, wollen von den Sparplänen beim Zolli nichts wissen.