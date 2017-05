Die Forderung findet im Grossen Rat auch im bürgerlichen Lager nur teilweise Unterstützung. Man solle jetzt zuerst abwarten, was auf Bundesebene geplant ist, findet zum Beispiel die FDP.

Mit der Unternehmenssteuerreform III wären die Unternehmenssteuern in Basel-Stadt auf 13 Prozent gesenkt worden. Nach dem Nein in der Volksabstimmung zur USR3 bleiben sie vorerst bei über 20 Prozent.

Die Basler SVP will nun aber nicht abwarten, bis der Bund eine neue Vorlage zur Unternehmenssteuer vorlegt. In einem Vorstoss im Grossen Rat fordert sie einen Plafond von neun Prozent für die Unternehmenssteuern. «Wir erwarten von einer solch deutlichen Senkung, dass Unternehmen neue Arbeitsplätze schaffen und sich neue Firmen ansiedeln», sagt Erstunterzeichner Beat Schaller.

Nur Teile der Bürgerlichen dahinter

Die radikale Forderung kommt auch im bürgerlichen Lager nur teilweise gut an. Während die CVP in der Ratsdebatte den Vorstoss unterstützen will, ist die LDP gespalten. Und die FDP spricht sich sogar dagegen aus. «Die Stossrichtung ist richtig». Das sagt FDP-Fraktions-Chef Andreas Zappala, «aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt.» Zuerst solle man nun abwarten, wie die neue Vorlage zur Unternehmenssteuerreform aussieht, die auf Bundesebene vorbereitet wird.