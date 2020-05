Am Tag der Öffnung von Primar- und Sekundarschulen mussten sich die Schülerinnen und Schüler an ein striktes Regime halten: An vielen Schulen wurden die Anfangszeiten gestaffelt, Eingänge den verschiedenen Klassen zugeteilt und Pausen verschoben. So wollen die beiden Basel, die den Unterricht nach der Corona-Schliessung in Vollklassen starten, die Kinder und Jugendlichen etwas voneinander trennen. Abstand halten müssen sie hingegen nur zu den Lehrkräften und nicht zueinander. Einige Lehrerinnen und Lehrer schützen sich denn auch mit Plexiglasscheiben auf ihren Pulten.

Kaum Angst vor dem Virus in den Schulen

Im Vorfeld hatten Eltern den Start in Vollklassen kritisiert und sich mittels einer Petition für Halbklassen starkgemacht. In Basel-Stadt war von diesem Protest am Montagmorgen aber wenig zu spüren. Fast alle Kinder seien zur Schule gekommen, sagt der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer. Nur für etwa zwei Prozent der Kinder seien Dispensionsgesuche eingegangen.

Ausgebucht, aber dennoch kaum Gäste

Ruhiger als in den Schulen ist es derzeit in den Gastronomiebetrieben. So erzählt die Beizerin des Restaurants «Harmonie» auf der Lyss in Basel, dass sie ausgebucht sei. Dennoch sitzen nur acht Gäste im Restaurant, denn wegen den Abstandsregeln müssen die Tische weit auseinander stehen und an den Tischen dürfen jeweils maximal 5 Personen sitzen.

Für die Beizerin loht sich dieser Minimalbetrieb finanziell nicht, emotional hingegen schon: Sowohl für sie selbst, als auch für ihre Gäste, sagt sie.

Der geringeren Anzahl Gäste steht ein grösserer Aufwand zur Einhaltung der Hygieneregeln gegenüber. In der «Harmonie» wird ständig desinfiziert und die Angestellten fahren die Gerichte mit einem Wagen zu den Tischen. Die Gäste müssen sich dann die Teller selber vom Wagen nehmen und vor sich auf den Tisch stellen.

Bild 1 / 7 Legende: Kaum Kundschaft, aber dennoch warten: Anstandsregeln bleiben trotz Corona-Lockerungen in Kraft. SRF Bild 2 / 7 Legende: Die Basler Freie Strasse war am Montagmorgen trotz Öffnung vieler Läden ziemlich menschenleer. SRF Bild 3 / 7 Legende: Der Regen ist mit ein Grund, weshalb die Menschen am Montagmorgen mehrheitlich nicht nach draussen gingen. SRF Bild 4 / 7 Legende: In den beiden Basel startet der Unterricht in Vollklassen. Die Jugendlichen müssen zu den Lehrpersonen Abstand halten. SRF Bild 5 / 7 Legende: Lehrerinnen und Lehrer haben auf den Corona-Managment reagiert. SRF Bild 6 / 7 Legende: Jahrgangsaufgeteilte Eingänge gibt es derzeit an manchen, aber nicht allen Schulhäusern. Keystone Bild 7 / 7 Legende: Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer vertwitterte vor lauter Freude über den Schulstart dieses Bild. Twitterbild

Auf den Strassen war trotz weiterem Öffnungsschritt kein Hochbetrieb. Dies mag jedoch auch mit dem Wetter zu tun haben. Am Montagmorgen regnete es zeitweise heftig. Weder Läden noch Restaurants wurden am Morgen überrannt, Marktplatz und Freie Strasse in Basel waren ruhig, wenn auch belebter als in den vergangenen Wochen.

Regeln brechen am sonnigen Wochenende

Noch am Wochenende sah es danach aus, als könnten die Menschen die für Montag angekündigten Lockerungsschritte kaum erwarten. Viele waren draussen und hielten sich teils schlecht an die noch immer geltenden Abstandsbestimmungen (2 Meter Distanz zu Menschen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen) und Gruppengrössen (höchstens fünf Personen).