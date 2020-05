70 Personen in Quarantäne wegen Corona an Basler Schule

Zwei Geschwister haben sich in Basel mit Corona infiziert. Jetzt müssen 70 Personen in Quarantäne.

In Basel-Stadt nehmen Mittelschulen am 8. Juni ihren Betrieb wieder auf. Basel-Landschaft setzt weiterhin auf Fernunterricht.

Basler «Zolli» und Gartenbäder in Basel-Stadt öffnen am 6. Juni.

Freitag, 29. Mai: 70 Personen in Quarantäne nach Corona an Schule

In Basel haben sich zwei Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Rund siebzig Personen werden deshalb in Quarantäne gesetzt. Die beiden Kinder, Geschwister, gehen ins Isaac-Iselin-Schulhaus. Wo sie sich angesteckt haben, ist unklar.

Donnerstag, 28. Mai: Gartenbäder und Mittelschulen im Juni wieder offen

Basel-Stadt geht bei den Lockerungsmassnahmen weiter als Basel-Landschaft. Während in der Stadt im Juni die Mittelschulen den Unterricht wieder aufnehmen, findet im Baselbiet bis zu den Sommerferien nur Fernunterricht statt. Am 6. Juni gehen in Basel-Stadt zudem die Gartenbäder wieder auf.

Mittwoch, 27. Mai: Zolli bald wieder offen für Besucherinnen und Besucher

Der Zolli Basel darf am 6. Juni wieder öffnen. Dies, weil der Bundesrat weitere Lockerungsmassnahmen beschlossen hat. Das Sicherheitskonzept der zoologischen Gärten sieht indes keine öffentlichen Fütterungen vor. Ausserdem werden die Abstandsregeln auch im Zolli gelten.

Dienstag: 26. Mai: Baselland beendet Corona-Notlage

Die Baselbieter Regierung will die Notlage auf Ende Mai aufheben. Damit soll auch der kantonale Pandemieplan deaktiviert und die Aufgaben des Kantonalen Krisenstabs wieder in die ordentlichen Verwaltungsstrukturen überführt werden. Auf den gleichen Zeitpunkt hin, will die Baselbieter Regierung auch die Soforthilfe für die Wirtschaft aufheben.

Montag, 25. Mai: Euroairport ist zwar startklar, wann die Passagiere wieder abheben, bleibt aber unklar

Ab Mitte Juni könnte der Betrieb wieder hochgefahren werden. Experten rechnen aber mit wenig Flugpassagieren. Easyjet – als wichtigste Airline in Basel-Mülhausen – hatte letzte Woche angekündigt, den Betrieb zuerst in Genf hochzufahren. Dass der EAP auf französischem Boden liegt, dürfte ein Grund dafür sein.

Freitag, 22. Mai: Sinfonieorchester und Theater Basel wollen ab Juni wieder spielen

Drei Branchenverbände haben sich zusammengetan und gemeinsam ein 64-seitiges Schutzkonzept für die Theater-, Konzert- und Veranstaltungsbetreiber erarbeitet. Damit hoffen sie, am 8. Juni ihre Konzert- und Theatersäle wieder aufmachen zu dürfen.

Mittwoch, 20. Mai: Basler Regierung erlässt Restriktionen für Beizer

Beizer müssen ihre Aussenfläche wieder redimensionieren. So soll das Gedrängel wie am letzten Samstag verhindert werden. Nützt das nicht, wird die Polizeistunde auf 22 Uhr vorverschoben.

