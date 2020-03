Die wenigsten der Altersheim-Bewohnerinnen möchten wegen Corona ins Spital. Sie sterben in ihrem Heim.

Mittwoch, 25. März: Die wenigsten Corona-Patienten im Altersheim wollen ins Spital

In Baselland gibt es vier Fälle von Coronaerkrankten in den Altersheimen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Und was wollen sie selber?

Seit einer Woche sind Sanitätssoldaten mit zwei Rettungswagen in Basel im zivilen Einsatz. Sie entlasten die Basler Berufssanität beim Transport von Patienten, die nicht zu akuten Notfällen zählen. In Baselland sind derweil gleich hundert Armeeangehörige im Einsatz.

Die Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel haben eine Krisen-Hotline für psychologische und psychiatrische Fragen während der Corona-Pandemie eingerichtet: 061 325 55 91. Die Hotline ist von Montag bis Freitag von 9 – 16 Uhr besetzt.

Dienstag, 24. März: Drei Lehrerinnen erzählen von Ihren Erfahrungen mit dem Home-Schooling

Gelernt wird relativ gut, aber es fehlt der Kontakt und die soziale Kontrolle.

Dienstag, 23. März: Liestaler Designagentur schafft Online-Plattform für lokales Gewerbe

So soll verhindert werden, dass alle bei Amazon einkaufen und das lokale Gewerbe untergeht.

Montag: 23. März: Ethikleitsätze in den beiden Basel betreffend Coronakranke

Der nationale Ethikrat hat Leitsätze verabschiedet, wie Krankenhäuser mit Coronakranken umgehen sollen, wenn die Spitäler zu voll sind. Wie die beiden Basel damit umgehen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Enscheid über Leben und Tod Ethische Leitlinien für Basler und Baselbieter Spitäler 23.03.2020 Mit Audio

Die beiden Kantone nehmen je zwei schwer kranke Corona-Patienten aus dem Elsass auf. Auch der Kanton Jura beteiligt sich an der Aktion. In Basel habe im Moment noch genügend Kapazitäten und baue diese stetig aus, daher sei nun Solidarität mit den französischen Nachbarn gefordert, sagt der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger.

Samstag, 21. März: Zwei weitere Corona-Tote. Abstimmung wird verschoben

In den beiden Basel sind zwischen Freitag und Samstag zwei Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert waren, gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf Total acht. Nach dem Bund und mehreren Kantonen hat nun auch die Basler Regierung beschlossen, den Urnengang vom 17. Mai zu verschieben. Ausgesetzt werden vorübergehend auch die Sammelfristen von Volksinitiativen.

Wegen Engpässen beim Personal musste die Migros am Samstag ihre Filiale beim Eglisee in Basel schliessen. Grund für die Absenzen seien Krankheitsfälle, Kinderbetreuungspflichten oder Angestellte, die zu einer Risikogruppe gehörten und deshalb zuhause blieben, sagt Migros-Sprecherin Nadine Kunz auf Anfrage des «Regionaljournal Basel» von Radio SRF. Ab Mittwoch soll die Filiale wieder geöffnet sein.

Freitag, 20. März: Der Leiter des Baselbieter Krisenstabes warnt

Steigt die Zahl der neuerkrankten Coronapatienten an, werde man bald ein Problem haben. Er ruft die Bevölkerung auf, die Hygienemassnahmen strikt einzuhalten.

Freitag, 20. März: Coronafälle im Bundesasylzentrum Bässlergut

Mitarbeitende beklagen sich, die Leitung des Zentrums habe beim ersten Coronafall nicht reagiert. Jetzt seien bereits drei Mitarbeitende infiziert. Und die Minderjährigen Jugendlichen hätten trotzdem in die Schule gehen müssen.

Donnerstag, 19. März: Gratis-Kredite und anderes für 190 Millionen für die Baselbieter Wirtschaft

Die Baselbieter Regierung will nicht rückzahlbare Soforthilfen und Gratis-Darlehen für 100 Millionen gewähren, die Baselbieter Kantonalbank stützt ihre Kunden mit weiteren 85 Millionen Franken.

Donnerstag, 19. März: Basler Erziehungsdepartement verabschiedet Leitlinien für den Fernunterricht an den Schulen.

Problematisch bleibt die Lage für Lehrlinge von Unternehmen, die schliessen mussten und für Kinder aus bildungsfernen Familien.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schulunterricht in Basel Erziehungsdepartement gibt Leitlinien für den Unterricht 19.03.2020 Mit Audio

Mittwoch, 18. März: Bethesda-Spital prüft die Einführung von Kurzarbeit

Weil das Spital keine nicht dringenden Operationen mehr durchführen darf, fehlt ihm die Arbeit. Es prüft daher die Einführung von Kurzarbeit.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Corona Spital prüft ernsthaft Kurzarbeit 18.03.2020 Mit Audio

Mittwoch, 18. März: Die Uni Basel wird zur Fernuniversität

Weil der Präsenzunterricht verboten ist, muss die Uni ihr Angebot in kurzer Zeit digitalisieren. Eine Herkulesaufgabe.

Mittwoch, 18. März: Randständige spüren Corona-Krise am stärksten

Basel-Stadt zählt etwa 40 Obdachlose, nochmals so viele, die in den Notschlafstellen unterkommen und rund 250 sogenannte Couch-Surfer - Menschen also, die immer wieder irgendwo Unterschlupf finden. Erkrankt jemand von dieser Personengruppe, stellt das Sozialamt spezielle Wohnungen zur Verfügung, damit sich diese Patienten auskurieren können, und das Virus nicht verbreiten.

Dienstag, 17. März: Die grosse Angst der Spitaldirektoren

20% des Personals am Unispital kommt aus dem Elsass, 13% sind es am Kantonsspital Baselland. Weil im Südelsass die Situation in den Krankenhäusern sehr kritisch ist, könnte der französische Staat sein gesamtes Gesundheitspersonal zwangsrekrutieren. Für die beiden Basel wäre das verheerend.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenzregion Basel Grosse Sorgen bei den Spitälern 17.03.2020 Mit Audio

Dienstag, 17. März: In Lausen und Münchenstein werden zwei Testlokale eingerichtet

In diesen beiden Zentren sollen die Verdachtsfälle auf das Corona-Virus getestet werden. Damit sollen die Arztpraxen und Spitäler entlastet werden. In den beiden Zentren lässt sich das Social Distancing einhalten, da genügend Platz vorhanden ist.

Dienstag, 17. März: Bierbrauer macht Desinfektionsmittel

Wegen der abgesagten Fasnacht sitzt ein Baselbieter Bierbrauer auf mehreren Tausend Litern Bier. Aus diesem produziert er nun ein Desinfektionsmittel, das in der lokalen Apotheke verkauft wird.

Dienstag, 17. März: Welche kleine Grenzübergänge sind geschlossen?

Die Schweiz schliesst zahlreiche, kleinere Grenzübergänge zu ihren Nachbarländern. So sollen die Grenzübertritte besser kontrollierbar sein. In der Region Basel sind das die Übergänge des Zoll Nord: