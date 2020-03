Dienstag, 31. März: Im Coronaspital Bruderholz sind 90 Patientinnen und Patienten im Bettenhaus und 18 auf der Intensivstation

Im Bruderholzspital, welches seit einigen Tagen ein Corona-Spital ist, ist das Patientenaufkommen noch überschaubar. Ruth Spalinger, Leiterin Pflege, ist aber erstaunt, dass auch verhältnismässig junge Corona-Infizierte auf der Intensivstation landen: «Gestern betrug das Durchschnittsalter 55 Jahre.»

Montag, 30. März: Die beiden Basel verfolgen eine unterschiedliche Corona-Testpraxis

Basel-Stadt ist viel grosszügiger als der Landkanton. Baselland hält sich streng an die Bundesvorgaben, Basel-Stadt ist grosszügiger, weil man sich als regionales Zentrum versteht, heisst es bei der Uniklinik.

Montag, 30. März: Die lokalen Zeitungen leiden unter der Corona-Krise

BaZ und bzBasel führen Kurzarbeit ein. Trotz viel mehr Leser brechen ihnen die Werbereinnahmen weg. Ganz anders TeleBasel. Dort baut man Stellen aus und verzeichnet wachsende Werbeeinnahmen.

Sonntag, 29. März: Die Corona-Krise trifft Basler Geschäfte hart

Vor allem die mangelnde Liquidität und die Geschäftsmieter machen den Geschäften zu schaffen. Das Positive an der aktuellen Situation sei, dass die Betriebe in der Krise enger zusammenarbeiten würden, sagt Mathias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt.

Freitag, 27. März: Baselbieter Regierung schafft Klarheit bei den Zeugnisnoten

In Basel-Landschaft zählen für das Abschlusszeugnis nur jene Noten, die bis zum 16. März vergeben wurden. Das hat die Bildungsdirektion heute entschieden. Begründen tut sie diesen Entscheid damit, dass für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr die gleichen Bedingungen gewährleistet werden können, seit nur noch Fernunterricht stattfindet. Allerdings: Sollten die Schulen vor Mitte Mai wieder aufgehen, dann könnten auch wieder Prüfungen durchgeführt und Noten vergeben werden, die dann für das Zeugnis zählen würden. Zudem fordert die Bildungsdirektion die Lehrerinnen und Lehrer auf, die Beförderungsentscheide mit einem gewissen Wohlwollen zu fällen.

Donnerstag, 26. März: Fristlos entlassen wegen Facebook-Post mit Corona Bild

Ein Bauarbeiter machte auf der Roche-Baustelle ein Bild von Bauarbeitern, die nahe beinander stehen und kaum den nötigen Abstand wegen Corona einhalten. Er veröffentlichte das Bild auf Facebook. Weil keine Bilder von der Baustelle veröffentlicht werden dürfen, verwies ihn Roche von der Baustelle. Die Firma, bei welcher er angestellt war wiederum, entliess ihn deswegen fristlos.

Mittwoch, 25. März: Die wenigsten Corona-Patienten im Altersheim wollen ins Spital

In Baselland gibt es vier Fälle von Coronaerkrankten in den Altersheimen. Wie geht man mit diesen Menschen um? Und was wollen sie selber?