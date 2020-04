Dienstag, 28. April: Bald wieder Einwohnerrats- und Gemeindeversammlungen im Baselbiet

Im Baselbiet können trotz der Corona-Pandemie bald wieder Gemeindeversammlungen und Einwohnerratssitzungen durchgeführt werden. Dies allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit dem Segen der Regierung. Eine Ausnahmebewilligung macht die Baselbieter Regierung gemäss einer Mitteilung vom Dienstag von «überwiegenden öffentlichen Interesse» abhängig. Ein solches liege bei dringlichen Geschäften sowie bei Beschlüssen über Investitionen und zu laufenden Projekten vor.

Zudem wird in den Basler Strafvollzugsanstalten das wegen der Pandemie verhängte Besuchsverbot am 9. Mai aufgehoben. Im Gefängnis Bässlergut werden die Besuchszeiten zudem von einer Stunde auf zwei Stunden pro Wochenende ausgedehnt.

Montag, 27. April: Die Intensivstation des Unispital Basel kam nie an den Anschlag

Die Auslastung lag höchstens bei rund 20 Prozent. Trotzdem ist man am USB der Meinung, nicht übertrieben zu haben, als man fast 100 Plätze in der Intensivstation schuf. Möglicherweise, so der Leiter der Covid19-Task-Force am Spital, Christoph Meier, sei Basel am schlimmsten vorbeigeschrammt, weil die Fasnacht abgesagt wurde. Im Ausland, so hätten Vorkommnisse gezeigt, hätten solche Grossveranstaltungen wie Beschleuniger gewirkt.

Freitag, 24. April: Covid-Station in Lausen wird geschlossen

Ab dem 1. Mai werden im Baselbiet Personen mit einer möglichen Coronavirus-Infektion nur noch in der Abklärungsstation in Münchenstein getestet. Der Standort in Lausen wird geschlossen. Die Station bleibe jedoch bis Ende Sommerferien in Bereitschaft, um eine Wiederaufnahme des Betriebs im Falle einer erneuten Zunahme der Corona-Fallzahlen zu gewährleisten. Die Abklärungsstation in Münchenstein bleibt weiterhin an sieben Tagen die Woche von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Freitag, 24. April: Beide Basel kritisieren den Bund

Die Erziehungsdirektoren von Basel-Stadt und Baselland fordern vom Bund Klarheit, ob Maturitätsprüfungen und Abschlussprüfungen bei Fachmittelschulen in diesem Sommer stattfinden sollen oder nicht. Wegen der zögerlichen Haltung des Bundes verschieben beide Kantone die Anfang Mai vorgesehenen Prüfungen vorsorglich bis Mitte Mai. Eigentlich wollen beide Kantone aber, dass in diesem besonderen Schuljahr ganz auf Abschlussprüfungen verzichtet wird.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schulen Erziehungsdirektoren wollen auf Abschlussprüfungen verzichten 24.04.2020

Donnerstag, 23. April: Grosse Verunsicherung bei den Abschlussklassen

Das Warten auf die Entscheidung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, ob Abschlussprüfungen an den Gymnasien und Berufsmittelschulen durchgeführt werden oder nicht, wird für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zur Nervenprobe. Seit Wochen bereiten sie sich zuhause auf die Prüfungen vor, ohne zu wissen, ob die Prüfungen anfangs Mai überhaupt stattfinden. Jetzt machen ein paar ihrem Frust Luft.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nagende Ungewissheit Grosser Frust bei den Abschlussklassen in den beiden Basel 23.04.2020 Mit Audio

Mittwoch, 22. April: Den zweiten Tag in Folge keine Neuansteckungen

In Basel-Stadt scheint die Corona-Epidemie zu stagnieren. Das Basler Gesundheitsdepartement meldet den zweiten Tag in Folge keine offiziellen Neuansteckungen. Mehr als 80% der positiv Getesteten sind mittlerweile wieder gesund. Allerdings steigt die Anzahl der Todesfälle weiter. Gemäss den Behörden ist ein 64-jähriger Mann an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Der Mann habe keine Vorerkrankungen gehabt.

Dienstag, 21. April: Kritik an 12-Stunden-Schichten in Liestal

Obwohl sich die Lage momentan entspannt, hat das Kantonsspital Baselland 12-Stunden-Schichten für das Personal eingeführt. Und das auch am Nicht-Corona-Standort Liestal. Das stösst nun auf Kritik.