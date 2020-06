Der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr verteidigt das Vorgehen der Polizei an einer Demonstration mit rund 5'000 Teilnehmern.

Das Baselbieter Sozialamt rechnet mit mehr Sozialfällen

Der Basler Grosse Rat erhöht Kreditbürgschaften für Unternehmen auf 125 Millionen Franken.

Montag, 8. Juni: Basler Sicherheitsdirektor verteidigt Vorgehen der Polzei

Rund 5'000 statt der vom Bund erlaubten 300 Personen haben am Samstag in Basel an einer Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus teilgenommen. Die Polizei habe mit ihrem Nichteingreifen richtig reagiert, sagt am Montag der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) in einem Interview.

Donnerstag, 4. Juni: Baselbieter Sozialamt rechnet mit mehr Sozialfällen

Das kantonale Sozialamt des Kantons Baselland hat eine Umfrage bei den Gemeinden durchgeführt, um herauszufinden ob wegen der Corona-Krise mehr Menschen Sozialhilfe beantragen. Noch schlägt sich dies allerdings meist nicht direkt in mehr Sozialhilfe-Fällen nieder. Viele lassen sich erst einmal beraten oder beantragen kurzfristig eine Unterstützung. Trotzdem rechnet die kantonale Behörde damit, dass die Ausgaben für Sozialhilfe im Kanton wegen der Crona-Krise um 10 bis 15 Prozent steigen könnten in diesem Jahr.

Mittwoch, 3. Juni: Noch mehr Hilfe für Firmen in Basel

Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch angesichts der Coronavirus-Krise das Volumen für Kreditbürgschaften für Unternehmen, insbesondere für Startups, von 50 auf 125 Millionen Franken aufgestockt. Das Standortförderungsgesetz wurde entsprechend revidiert.

Montag, 1. Juni: Keine neuen Corona-Fälle im Isaak Iselin Schulhaus

Nachdem letzte Woche zwei Kinder aus dem Basler Isaak Iselin Schulhaus positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, haben in den letzten Tagen vier weitere Personen aus deren Umfeld ebenfalls Symptome gezeigt.

«Zwei Kinder aus dem betroffenen Kindergarten und zwei Eltern hatten Anzeichen einer Atemwegserkrankung mit Husten und Halsschmerzen», erklärt der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen auf Anfrage des «Regionaljournal Basel» von Radio SRF. Bei den vier Betroffenen sei deshalb sofort ein Corona-Test gemacht worden, dieser fiel jedoch negativ aus.

Freitag, 29. Mai: 70 Personen in Quarantäne nach Corona an Schule

In Basel haben sich zwei Kinder mit dem Coronavirus angesteckt. Rund siebzig Personen werden deshalb in Quarantäne gesetzt. Die beiden Kinder, Geschwister, gehen ins Isaac-Iselin-Schulhaus. Wo sie sich angesteckt haben, ist unklar.