Die Lage in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland im Überblick

Elässische Grenzgänger arbeiten häufig in den Spitälern der beiden Basel. Frankreich könnte diese wegen der Krise zwangsrekrutieren - mit bösen Folgen für die Schweiz.

Der Kanton Baselland eröffnet am Mittwoch (18.3) in Lausen und Münchenstein zwei Abklärungsstationen für Corona-Verdachtsfälle.

Im Kanton Baselland sind alle Läden und Restaurants, die nicht für die Grundversorgung nötig sind, seit Montag (15.3.) geschlossen. Basel-Stadt hat nach der bundesrätlichen Verkündigung der «ausserordentlichen Lage» in der Nacht auf Dienstag (16./17.3.) nachgezogen.

Basel-Stadt zählt bis Dienstag (17.3.) 165 coronapositive Personen (+22 gegenüber dem Vortag), 30 sind in Spitalpflege, 25 sind genesen, vier weitere Personen sind daran gestorben. Baselland hat 89 Corona-Patienten (+13 gegenüber dem Vortag), zwei weitere Personen sind daran verstorben.

Link zum nationalen Corona-Dossier von SRF News.

Infolink für Veranstalter , Link öffnet in einem neuen Fenster und Betriebe , Link öffnet in einem neuen Fenster in Basel-Stadt.

Infolink für Veranstalter, Link öffnet in einem neuen Fenster und Betriebe, Link öffnet in einem neuen Fenster in Baselland.

Dienstag, 17. März: Die grosse Angst der Spitaldirektoren

20% des Personals am Unispital kommt aus dem Elsass, 13% sind es am Kantonsspital Baselland. Weil im Südelsass die Situation in den Krankenhäusern sehr kritisch ist, könnte der französische Staat sein gesamtes Gesundheitspersonal zwangsrekrutieren. Für die beiden Basel wäre das verheerend. Zum Artikel.

Dienstag, 17. März: In Lausen und Münchenstein werden zwei Testlokale eingerichtet

In diesen beiden Zentren sollen die Verdachtsfälle auf das Corona-Virus getestet werden. Damit sollen die Arztpraxen und Spitäler entlastet werden. In den beiden Zentren lässt sich das Social Distancing einhalten, da genügend Platz vorhanden ist. Zum Artikel.

Dienstag, 17. März: Bierbrauer macht Desinfektionsmittel

Wegen der abgesagten Fasnacht sitzt ein Baselbieter Bierbrauer auf mehreren Tausend Litern Bier. Aus diesem produziert er nun ein Desinfektionsmittel, das in der lokalen Apotheke verkauft wird. Zum Artikel.

Dienstag, 17. März: Referendumskomitee klagt gegen zu frühe Abstimmung

Die Gegner des Hafenbeckens 3 ziehen vor das Appellationsgericht. Sie monieren, die Regierung habe den Abstimmunstermin derart früh gelegt, obwohl man mit dem Unterschriftensammeln für das Referendum noch nicht fertig sei. Es scheine, als ob die Regierung mit ihrer Eile etwas über's Knie brechen wolle. Das Referendumskomitee lässt auch durchbklicken, dass es mit dem Unterschriftensammeln harzt, weil wegen des Corona-Virus wenig Leute auf der Strasse sind.

Dienstag, 17. März: Welche kleine Grenzübergänge sind geschlossen?

Die Schweiz schliesst zahlreiche, kleinere Grenzübergänge zu ihren Nachbarländern. So sollen die Grenzübertritte besser kontrollierbar sein. In der Region Basel sind das die Übergänge des Zoll Nord: