Einstimmig: Basler Politik will Läden und Restaurants bei Mieten entgegenkommen

Basler Beizen dürfen sich draussen breiter machen

Museumsbesuch: Mit dem Mundschutz Edward Hopper geniessen

Mittwoch, 13. Mai: Grenzen zu Deutschland und Frankreich gehen Mitte Juni auf

Darauf haben sich die Justizminister der drei Länder geeinigt. Vorausgesetzt die Zahl der Coronainfizierten steigt nicht wieder an. Im Dreiländereck freuen sich Politiker von hüben und drüben. Auch der deutsche Einzelhandel kann es kaum erwarten, die Schweizer Einkaufstouristen wieder begrüssen zu dürfen - zum Leidwesen der hiesigen Geschäfte.

Mittwoch, 13. Mai: Basel-Stadt zahlt ein Drittel der Ladenmiete

Ohne Gegenstimme hat der Basler Grosse Rat einen 18 Millionenkredit bewilligt, mit dem wegen Corona klammen Läden und Restaurants ein Drittel der Miete bezahlt wird.

Dienstag, 12. Mai: Beizen dürfen ab sofort grosszügig rausstuhlen

Damit die Restaurants gleich viele Gäste wie vor den Corona-Schutzbestimmungen draussen bewirten können, dürfen sich Basler Beizen ab sofort auf der Allmend breit machen.

Montag, 11. Mai: Kaum Schuldispensen

In den beiden Basel hat der Unterricht an den Primar- und Sekundarschulen in Vollklassen begonnen. Abstandsregeln müssen die Schülerinnen und Schüler nur zu den Lehrpersonen einhalten. Trotz Protesten von Eltern im Vorfeld der Schulöffnung sind fast alle zur Schule gekommen.

Sonntag, 10. Mai: Basler Polizei stellt viel Sorglosigkeit bei den Jungen fest

Zwar hat die Polizei am Wochenende nur gerade eine Busse wegen Vertoss gegen die Corona-Massnahmen des Bundes ausgestellt. Die Polizistinnen und Polizisten stellten aber einen zunehmend sorgloseren Umgang mit den Distanzregeln fest, sagt ein Polizeisprecher.

Freitag, 8. Mai: Heimbewohner freuen sich auf Umarmungen

Seit acht Wochen dürfen Bewohnerinnen und Bewohner von Wohn- und Pflegeheimen keinen Besuch mehr empfangen. Mit den Lockerungen am Montag hoffen sie auf Besuche, Umarmungen und ein selbstbestimmteres Leben.

Mittwoch, 6. Mai: Lehrerverbände kritisieren Schulöffnungen

Die Standesorganisationen der Lehrerschaft aus beiden Basel stehen dem Beschluss der Regierungen, den Schulbetrieb am 11. Mai mit Vollklassen wieder aufzunehmen, kritisch gegenüber. In Basel-Stadt werden zudem Unterschriften für eine Petition für einen Start mit Halbklassen gesammelt. Die Freiwillige Basler Schulsynode und der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland würden eine vorsichtigere Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Volksschulen begrüssen, wie sie in Communiqués auf die Ankündigung der beiden Basler Regierungen zum Unterricht mit Vollklassen reagieren. Die Baselbieter Standesorganisation spricht von Halbklassen, die baselstädtische Vertretung der Lehrpersonen von «differenzierten Lerngruppengrössen».

Dienstag, 5. Mai: Sanspapiers verlieren Einkünfte wegen Corona

Viele Sans-Papiers verdienen ihr Geld mit Putzen. Da sie oft bei älteren Menschen und damit einer Corona-Risikogruppe arbeiten, haben viele nun keinen Lohn mehr. Anrecht auf Entschädigungen vom Staat haben sie nicht.

Montag, 4. Mai: Spargelstecher aus der Region statt Erntehelfer aus Polen

Jahrelang fanden Bauern Spargelstecher nur noch in Osteuropa. Mit der Corona-Krise hat sich das plötzlich geändert. Eine Reportage vom Feld.

Sonntag, 3. Mai: Roche erhält Zulassung für Anti-Körper-Tests

Der Basler Pharmakonzern hat die Notzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen Corona-Antikörpertest erhalten. Damit soll geprüft werden, ob Personen mit dem Virus infiziert waren und allenfalls eine Immunität dagegen ausgebildet haben. Solche Tests sollen den von der Pandemie betroffenen Staaten dabei helfen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückzunehmen.

Samstag, 2. Mai: Basler Grossrätin verteidigt Demo trotz Versammlungsverbot

Der Demonstrationszug vom 1. Mai durch Basel sorgt für breite Kritik von links bis rechts. Im Zentrum der Kritik steht die Basler Basta-Grossrätin Tonja Zürcher. Sie verteidigt ihre Teilnahme und betont, Protest auf der Strasse müsse auch in Corona-Zeiten möglich sein.

Freitag, 1. Mai: Trotz Verbot gibt es in Basel eine 1.-Mai-Demonstration

Mehrere hundert Personen haben in der Basler Innenstadt am Freitag an einer 1.-Mai-Kundgebung teilgenommen. Die Demonstranten marschierten wegen der Coronavirus-Pandemie in grösserem Abstand zueinander und trugen teilweise Atemschutzmasken. Der Kundgebung schlossen sich nach und nach in kleineren Gruppen gegen geschätzt 400 Personen an, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Kundgebung verlief demnach bis Mitte Nachmittag friedlich.

Donnerstag, 30. April: Die beiden Basel setzen auf eine Voll-Öffnung der Schulen.

Nachdem der Bundesrat gestern den Kantonen Spielraum liess, wie weit sie die Schulen wieder öffnen am 11. Mai, haben heute die beiden Basel ihren Fahrplan bekannt gegeben. Dabei zeigt sich: Im Gegensatz zu Zürich oder Sankt Gallen setzen die beiden Basel weitgehend auf Normalbetrieb und verzichten auf eine stufenweise Rückkehr.

Im Interview erklärt die Baselbieter Bildungsdirektorin weshalb.