In Basel-Stadt nur noch drei neue Corona-Fälle registriert

Sonntag, 19. April: Geschäfte in Not sollen weniger Miete zahlen

Kleine Geschäfte, die wegen der Corona-Pandemie in finanzieller Not sind, sollen nur einen Drittel ihres Mietzinses zahlen müssen - ein weiteres Drittel soll der Kanton übernehmen. Das schlagen die vier grossen Sozialpartner im Bereich der Geschäftsmieten der Basler Regierung vor.

Freitag, 17. April: An Basler Schulen gibts bis Ende Schuljahr keine Noten

Nachdem der Bundesrat am Donnerstag bekannt gegeben hatte, dass die öffentlichen Schulen am 11. Mai aufgehen, traten heute die Basler Behörden vor die Medien. Wie der Schulbeginn organisiert wird, sei noch nicht klar, die Übertritte in andere Schulen aber geregelt. Noten gibts vorerst keine.

Donnerstag, 16. April: Lokalzeitungen leiden unter der Krise

Firmen sparen in der Corona-Krise bei der Werbung. Die Inserate brechen bei den Lokalzeitungen um bis zu 90 Prozent und dies bringt die Lokalzeitungen in die Bredouille: Sie kämpfen ums Überleben.

Mittwoch, 15. April: Baselland setzte einen weniger sicheren Corona-Test ein.

Grund: Der Bessere sei nicht verfügbar gewesen. Jetzt aber kommt auch in Baselland jener Test zum Einsatz, der sowohl in der Nase als auch im Rachen einen Abstrich macht.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt ist zufrieden mit der Bevölkerung: Die Mehrheit habe sich auch über die Ostertage sehr gut an die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten, teilte sie am Montag mit. Auch im Kanton Baselland zeigt sich ein ähnliches Bild.

Donnerstag, 9. April: FC Basel setzt seine Spieler öffentlich unter Druck

Der Clubleitung macht publik, dass die FCB-Spieler nicht auf 70 Prozent ihrer Bezüge verzichten wollen. Der Vorgang ist irritierend. Es ist unüblich, dass eine Clubführung mitten in einer Verhandlungsphase den Zwischenstand öffentlich macht. Sie setzt damit die Mannschaft unter Druck.