In Basler Schulen gibt es keine Noten bis Ende Schuljahr

Im Kanton Basel-Stadt sind bis Freitag, 17. April 923 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das sind sechs Personen mehr als am Donnerstag. Gestorben ist seit gestern in den beiden Basel niemand. In Baselland erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 13 Personen auf 794.

Die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen ist im Kanton Basel-Stadt auf 917 Personen (+8) gestiegen (Stand Donnerstag, 16. April 2020). Mehr als 75 Porzent der Erkrankten sind genesen. Die Zahl der Toten steigt wiederum um eine Personen: Mit dem Tod eines 87-jährigen Mannes sind jetzt 37 Menschen im Kanton Basel-Stadt am Corona-Virus gestorben.

In Baselland ist die Zahl der coronafizierten Personen auf 781 gestiegen (+13, Stand Donnerstag, 16. April 2020). Die Zahl der Corona-Toten bleibt bei 25.

Baselland hat einen weniger sicheren Corona-Test eingesetzt als die meisten andern Kantone.

Link zum nationalen Corona-Dossier von SRF News.

Infolink für Veranstalter , Link öffnet in einem neuen Fenster und Betriebe , Link öffnet in einem neuen Fenster in Basel-Stadt. Infolink für Veranstalter , Link öffnet in einem neuen Fenster und Betriebe , Link öffnet in einem neuen Fenster in Baselland.

Freitag, 17. April: An Basler Schulen gibts bis Ende Schuljahr keine Noten

Nachdem der Bundesrat am Donnerstag bekannt gegeben hatte, dass die öffentlichen Schulen am 11. Mai aufgehen, traten heute die Basler Behörden vor die Medien. Wie der Schulbeginn organisiert wird, sei noch nicht klar, die Übertritte in andere Schulen aber geregelt. Noten gibts vorerst keine.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schulen öffnen im Mai Basel schafft Klarheit bei Zeugnissen 17.04.2020 Mit Audio

Donnerstag, 16. April: Lokalzeitungen leiden unter der Krise

Firmen sparen in der Corona-Krise bei der Werbung. Die Inserate brechen bei den Lokalzeitungen um bis zu 90 Prozent und dies bringt die Lokalzeitungen in die Bredouille: Sie kämpfen ums Überleben.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Weggebrochene Werbegelder Lokalzeitungen kämpfen um ihre Existenz 16.04.2020 Mit Audio

Mittwoch, 15. April: Baselland setzte einen weniger sicheren Corona-Test ein.

Grund: Der Bessere sei nicht verfügbar gewesen. Jetzt aber kommt auch in Baselland jener Test zum Einsatz, der sowohl in der Nase als auch im Rachen einen Abstrich macht.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt ist zufrieden mit der Bevölkerung: Die Mehrheit habe sich auch über die Ostertage sehr gut an die Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gehalten, teilte sie am Montag mit. Auch im Kanton Baselland zeigt sich ein ähnliches Bild.

Donnerstag, 9. April: FC Basel setzt seine Spieler öffentlich unter Druck

Der Clubleitung macht publik, dass die FCB-Spieler nicht auf 70 Prozent ihrer Bezüge verzichten wollen. Der Vorgang ist irritierend. Es ist unüblich, dass eine Clubführung mitten in einer Verhandlungsphase den Zwischenstand öffentlich macht. Sie setzt damit die Mannschaft unter Druck.