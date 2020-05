Mittwoch, 6. Mai: Lehrerverbände kritisieren Schulöffnungen

Die Standesorganisationen der Lehrerschaft aus beiden Basel stehen dem Beschluss der Regierungen, den Schulbetrieb am 11. Mai mit Vollklassen wieder aufzunehmen, kritisch gegenüber. In Basel-Stadt werden zudem Unterschriften für eine Petition für einen Start mit Halbklassen gesammelt. Die Freiwillige Basler Schulsynode und der Lehrerinnen- und Lehrerverein Baselland würden eine vorsichtigere Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an den Volksschulen begrüssen, wie sie in Communiqués auf die Ankündigung der beiden Basler Regierungen zum Unterricht mit Vollklassen reagieren. Die Baselbieter Standesorganisation spricht von Halbklassen, die baselstädtische Vertretung der Lehrpersonen von «differenzierten Lerngruppengrössen».

Dienstag, 5. Mai: Sanspapiers verlieren Einkünfte wegen Corona

Viele Sans-Papiers verdienen ihr Geld mit Putzen. Da sie oft bei älteren Menschen und damit einer Corona-Risikogruppe arbeiten, haben viele nun keinen Lohn mehr. Anrecht auf Entschädigungen vom Staat haben sie nicht.

Montag, 4. Mai: Spargelstecher aus der Region statt Erntehelfer aus Polen

Jahrelang fanden Bauern Spargelstecher nur noch in Osteuropa. Mit der Corona-Krise hat sich das plötzlich geändert. Eine Reportage vom Feld.

Sonntag, 3. Mai: Roche erhält Zulassung für Anti-Körper-Tests

Der Basler Pharmakonzern hat die Notzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen Corona-Antikörpertest erhalten. Damit soll geprüft werden, ob Personen mit dem Virus infiziert waren und allenfalls eine Immunität dagegen ausgebildet haben. Solche Tests sollen den von der Pandemie betroffenen Staaten dabei helfen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückzunehmen.

Samstag, 2. Mai: Basler Grossrätin verteidigt Demo trotz Versammlungsverbot

Der Demonstrationszug vom 1. Mai durch Basel sorgt für breite Kritik von links bis rechts. Im Zentrum der Kritik steht die Basler Basta-Grossrätin Tonja Zürcher. Sie verteidigt ihre Teilnahme und betont, Protest auf der Strasse müsse auch in Corona-Zeiten möglich sein.

Freitag, 1. Mai: Trotz Verbot gibt es in Basel eine 1.-Mai-Demonstration

Mehrere hundert Personen haben in der Basler Innenstadt am Freitag an einer 1.-Mai-Kundgebung teilgenommen. Die Demonstranten marschierten wegen der Coronavirus-Pandemie in grösserem Abstand zueinander und trugen teilweise Atemschutzmasken. Der Kundgebung schlossen sich nach und nach in kleineren Gruppen gegen geschätzt 400 Personen an, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Kundgebung verlief demnach bis Mitte Nachmittag friedlich.

Donnerstag, 30. April: Die beiden Basel setzen auf eine Voll-Öffnung der Schulen.

Nachdem der Bundesrat gestern den Kantonen Spielraum liess, wie weit sie die Schulen wieder öffnen am 11. Mai, haben heute die beiden Basel ihren Fahrplan bekannt gegeben. Dabei zeigt sich: Im Gegensatz zu Zürich oder Sankt Gallen setzen die beiden Basel weitgehend auf Normalbetrieb und verzichten auf eine stufenweise Rückkehr.

Im Interview erklärt die Baselbieter Bildungsdirektorin weshalb.

Mittwoch, 29. April: Angst vor Ansteckung im Spital?

Am Montag hat der Bundesrat erste Lockerungen bewilligt. Neben Coiffeur-Salons oder Physiotherapeuten dürfen nun auch Spitäler wieder alle Eingriffe durchführen. Darunter fallen auch geplante Eingriffe, die keine Notfälle sind. Wegen der Corona-Krise waren diese bislang verboten. Trotz der Lockerungen bleiben viele in der Region Basel den Spitälern aber weiterhin fern und warten damit, sich behandeln zu lassen.

Dienstag, 28. April: Bald wieder Einwohnerrats- und Gemeindeversammlungen im Baselbiet

Im Baselbiet können trotz der Corona-Pandemie bald wieder Gemeindeversammlungen und Einwohnerratssitzungen durchgeführt werden. Dies allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und mit dem Segen der Regierung. Eine Ausnahmebewilligung macht die Baselbieter Regierung gemäss einer Mitteilung vom Dienstag von «überwiegenden öffentlichen Interesse» abhängig. Ein solches liege bei dringlichen Geschäften sowie bei Beschlüssen über Investitionen und zu laufenden Projekten vor.

Zudem wird in den Basler Strafvollzugsanstalten das wegen der Pandemie verhängte Besuchsverbot am 9. Mai aufgehoben. Im Gefängnis Bässlergut werden die Besuchszeiten zudem von einer Stunde auf zwei Stunden pro Wochenende ausgedehnt.

Montag, 27. April: Die Intensivstation des Unispital Basel kam nie an den Anschlag

Die Auslastung lag höchstens bei rund 20 Prozent. Trotzdem ist man am USB der Meinung, nicht übertrieben zu haben, als man fast 100 Plätze in der Intensivstation schuf. Möglicherweise, so der Leiter der Covid19-Task-Force am Spital, Christoph Meier, sei Basel am schlimmsten vorbeigeschrammt, weil die Fasnacht abgesagt wurde. Im Ausland, so hätten Vorkommnisse gezeigt, hätten solche Grossveranstaltungen wie Beschleuniger gewirkt.

Freitag, 24. April: Covid-Station in Lausen wird geschlossen

Ab dem 1. Mai werden im Baselbiet Personen mit einer möglichen Coronavirus-Infektion nur noch in der Abklärungsstation in Münchenstein getestet. Der Standort in Lausen wird geschlossen. Die Station bleibe jedoch bis Ende Sommerferien in Bereitschaft, um eine Wiederaufnahme des Betriebs im Falle einer erneuten Zunahme der Corona-Fallzahlen zu gewährleisten. Die Abklärungsstation in Münchenstein bleibt weiterhin an sieben Tagen die Woche von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Freitag, 24. April: Beide Basel kritisieren den Bund

Die Erziehungsdirektoren von Basel-Stadt und Baselland fordern vom Bund Klarheit, ob Maturitätsprüfungen und Abschlussprüfungen bei Fachmittelschulen in diesem Sommer stattfinden sollen oder nicht. Wegen der zögerlichen Haltung des Bundes verschieben beide Kantone die Anfang Mai vorgesehenen Prüfungen vorsorglich bis Mitte Mai. Eigentlich wollen beide Kantone aber, dass in diesem besonderen Schuljahr ganz auf Abschlussprüfungen verzichtet wird.

Donnerstag, 23. April: Grosse Verunsicherung bei den Abschlussklassen

Das Warten auf die Entscheidung der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt, ob Abschlussprüfungen an den Gymnasien und Berufsmittelschulen durchgeführt werden oder nicht, wird für die betroffenen Schülerinnen und Schüler zur Nervenprobe. Seit Wochen bereiten sie sich zuhause auf die Prüfungen vor, ohne zu wissen, ob die Prüfungen anfangs Mai überhaupt stattfinden. Jetzt machen ein paar ihrem Frust Luft.