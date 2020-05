In der Steinenvorstadt in Basel feierten Dutzende Menschen – die Social-Distancing-Regeln wurden offensichtlich von vielen ignoriert.

Polizei löst in Basel Kundgebung gegen Corona-Massnahmen auf

Grenzen zu Deutschland teilweise wieder offen; keine Lockerungen bei französicher Grenze

Montag, 18. Mai: Basler Regierungsräte wollen Regeln durchsetzen

Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) kündigen Massnahmen an, damit sich Szenen wie am Samstagabend in der Steinenvorstadt nicht wiederholen.

Sonntag, 17. Mai: Basler Nachtschwärmer pfeifen auf Abstandsregeln

In der Steinenvorstadt in Basel feierten Dutzende Menschen – die Social-Distancing-Regeln wurden offensichtlich von vielen ignoriert. Jetzt prüft die Polizei Massnahmen.

Samstag, 16. Mai: 120 Gegnerinnen und Gegner der Coronavirus-Pandemie-Massnahmen demonstrieren vor Basler Rathaus

Die Demonstranten zogen auf den Münsterplatz weiter, wo die Kundgebung nach einer knappen Stunde von der Polizei aufgelöst wurde. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im Nachgang der unbewilligten Kundgebung 46 Personen einer Kontrolle unterzogen und unter anderem wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung verzeigt. Die Polizei habe die «friedliche Kundgebung» zuvor mehrmals abgemahnt.

Freitag, 15. Mai: Tourismus in Basel bricht dramatisch ein

Gleich um 88 Prozent bricht die Zahl der Übernachtungen in Basel im April ein. Die Basler Touristiker hoffen nun, dass im Sommer mehr Schweizer Gäste in Basel Ferien machen und die Einbusse wenigsten ein wenig wettmachen.

Donnerstag, 14. Mai: Auch der Kanton Baselland will nun ein «Drei-Drittel-Rettungspaket»

Das Modell sieht vor, dass Mieter von Restaurants oder Boutiquen nur einen Drittel ihres Mietzinses zahlen müssen. Ein weiteres Drittel übernimmt der Kanton, während der Vermieter auf ein Drittel der Mieteinnahmen verzichtet.

Mittwoch, 13. Mai: Grenzen zu Deutschland und Frankreich gehen Mitte Juni auf

Darauf haben sich die Justizminister der drei Länder geeinigt. Vorausgesetzt die Zahl der Coronainfizierten steigt nicht wieder an. Im Dreiländereck freuen sich Politiker von hüben und drüben. Auch der deutsche Einzelhandel kann es kaum erwarten, die Schweizer Einkaufstouristen wieder begrüssen zu dürfen - zum Leidwesen der hiesigen Geschäfte.

Mittwoch, 13. Mai: Basel-Stadt zahlt ein Drittel der Ladenmiete

Ohne Gegenstimme hat der Basler Grosse Rat einen 18 Millionenkredit bewilligt, mit dem wegen Corona klammen Läden und Restaurants ein Drittel der Miete bezahlt wird.

Dienstag, 12. Mai: Beizen dürfen ab sofort grosszügig rausstuhlen

Damit die Restaurants gleich viele Gäste wie vor den Corona-Schutzbestimmungen draussen bewirten können, dürfen sich Basler Beizen ab sofort auf der Allmend breit machen.

Montag, 11. Mai: Kaum Schuldispensen

In den beiden Basel hat der Unterricht an den Primar- und Sekundarschulen in Vollklassen begonnen. Abstandsregeln müssen die Schülerinnen und Schüler nur zu den Lehrpersonen einhalten. Trotz Protesten von Eltern im Vorfeld der Schulöffnung sind fast alle zur Schule gekommen.

Sonntag, 10. Mai: Basler Polizei stellt viel Sorglosigkeit bei den Jungentrong>

Zwar hat die Polizei am Wochenende nur gerade eine Busse wegen Vertoss gegen die Corona-Massnahmen des Bundes ausgestellt. Die Polizistinnen und Polizisten stellten aber einen zunehmend sorgloseren Umgang mit den Distanzregeln fest, sagt ein Polizeisprecher.

Mittwoch, 6. Mai: Lehrerverbände kritisieren Schulöffnungen

Die Standesorganisationen der Lehrerschaft aus beiden Basel stehen dem Beschluss der Regierungen, den Schulbetrieb am 11. Mai mit Vollklassen wieder aufzunehmen, kritisch gegenüber. In Basel-Stadt werden zudem Unterschriften für eine Petition für einen Start mit Halbklassen gesammelt.

Sonntag, 3. Mai: Roche erhält Zulassung für Anti-Körper-Tests

Der Basler Pharmakonzern hat die Notzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA für einen Corona-Antikörpertest erhalten. Damit soll geprüft werden, ob Personen mit dem Virus infiziert waren und allenfalls eine Immunität dagegen ausgebildet haben. Solche Tests sollen den von der Pandemie betroffenen Staaten dabei helfen, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wieder zurückzunehmen.

Donnerstag, 30. April: Die beiden Basel setzen auf eine Voll-Öffnung der Schulen.

Nachdem der Bundesrat gestern den Kantonen Spielraum liess, wie weit sie die Schulen wieder öffnen am 11. Mai, haben heute die beiden Basel ihren Fahrplan bekannt gegeben. Dabei zeigt sich: Im Gegensatz zu Zürich oder Sankt Gallen setzen die beiden Basel weitgehend auf Normalbetrieb und verzichten auf eine stufenweise Rückkehr.

