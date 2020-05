Nach knapp elf Wochen Verkaufsverbot nimmt das Strassenmagazin Surprise am Freitag den Verkauf wieder auf.

Im Kanton Basel-Landschaft wird die wegen des Coronavirus angeordnete Notlage per 31. Mai aufgehoben.

«Basel Tattoo» wird verschoben und soll im November stattfinden

Weitere Informationen

Link zum nationalen Corona-Dossier von SRF News.

Dienstag: 26. Mai: Baselland beendet Corona-Notlage

Die Baselbieter Regierung will die Notlage auf Ende Mai aufheben. Damit soll auch der kantonale Pandemieplan deaktiviert und die Aufgaben des Kantonalen Krisenstabs wieder in die ordentlichen Verwaltungsstrukturen überführt werden. Auf den gleichen Zeitpunkt hin, will die Baselbieter Regierung auch die Soforthilfe für die Wirtschaft aufheben.

Montag, 25. Mai: Euroairport ist zwar startklar, wann die Passagiere wieder abheben, bleibt aber unklar

Ab Mitte Juni könnte der Betrieb wieder hochgefahren werden. Experten rechnen aber mit wenig Flugpassagieren. Easyjet – als wichtigste Airline in Basel-Mülhausen – hatte letzte Woche angekündigt, den Betrieb zuerst in Genf hochzufahren. Dass der EAP auf französischem Boden liegt, dürfte ein Grund dafür sein.

Freitag, 22. Mai: Sinfonieorchester und Theater Basel wollen ab Juni wieder spielen

Drei Branchenverbände haben sich zusammengetan und gemeinsam ein 64-seitiges Schutzkonzept für die Theater-, Konzert- und Veranstaltungsbetreiber erarbeitet. Damit hoffen sie, am 8. Juni ihre Konzert- und Theatersäle wieder aufmachen zu dürfen.

Mittwoch, 20. Mai: Basler Regierung erlässt Restriktionen für Beizer

Beizer müssen ihre Aussenfläche wieder redimensionieren. So soll das Gedrängel wie am letzten Samstag verhindert werden. Nützt das nicht, wird die Polizeistunde auf 22 Uhr vorverschoben.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Massenauflauf Basler Behörden verschärfen Auflagen für Beizen mit Aussenräumen 20.05.2020

Dienstag, 19. Mai: Die Chefin des elässischen Nachbar-Departements Haut-Rhin im Interview:

Dienstag, 19. Mai: Die Geschäfte in der Basler Innenstadt verzeichen teilweise Rekordumsätze

Ob die grosse Manor oder die kleinen Boutiquen am Spalenberg: Alle verzeichnen einen Ansturm an Kundschaft und es klingelt in der Kasse. Einer bleibt aber auch besorgt: Ist das nicht plötzlich zu viel auf einmal?

Montag, 18. Mai: Basler Regierungsräte wollen Regeln durchsetzen

Sicherheitsdirektor Baschi Dürr (FDP) und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP) kündigen Massnahmen an, damit sich Szenen wie am Samstagabend in der Steinenvorstadt nicht wiederholen.

Sonntag, 17. Mai: Basler Nachtschwärmer pfeifen auf Abstandsregeln

In der Steinenvorstadt in Basel feierten Dutzende Menschen – die Social-Distancing-Regeln wurden offensichtlich von vielen ignoriert. Jetzt prüft die Polizei Massnahmen.

Samstag, 16. Mai: 120 Gegnerinnen und Gegner der Coronavirus-Pandemie-Massnahmen demonstrieren vor Basler Rathaus

Die Demonstranten zogen auf den Münsterplatz weiter, wo die Kundgebung nach einer knappen Stunde von der Polizei aufgelöst wurde. Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im Nachgang der unbewilligten Kundgebung 46 Personen einer Kontrolle unterzogen und unter anderem wegen Verstosses gegen die Covid-19-Verordnung verzeigt. Die Polizei habe die «friedliche Kundgebung» zuvor mehrmals abgemahnt.

Mittwoch, 13. Mai: Grenzen zu Deutschland und Frankreich gehen Mitte Juni auf

Darauf haben sich die Justizminister der drei Länder geeinigt. Vorausgesetzt die Zahl der Coronainfizierten steigt nicht wieder an. Im Dreiländereck freuen sich Politiker von hüben und drüben. Auch der deutsche Einzelhandel kann es kaum erwarten, die Schweizer Einkaufstouristen wieder begrüssen zu dürfen - zum Leidwesen der hiesigen Geschäfte.