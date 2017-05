Am Freitag Nachmittag fand der Zusammenschluss der Gleise des verlängerten BVB-Trams nach Saint-Louis statt. Eröffnet wird die neue Tramlinie im Dezember.

Das letzte Gleis-Stück verlegten und verschraubten am Freitagnachmittag der Basler Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels und der Präsident der Agglomération Saint-Louis, Alain Girny. Mit diesem historischen Akt sind nun Basel und Saint-Louis mit einer durchgehenden Schiene verbunden.

Mit dem Gleiszusammenschluss wurde auch die umgebaute Zollanlage am Grenzübergang Burgfelden eingeweiht. In den kommenden Monaten werden die Arbeiten abgeschlossen, Bäume gepflanzt und Testfahrten durchgeführt. In Betrieb genommen wird die gut 3 Kilometer lange Verlängerung beim Fahrplanwechsel am 10.Dezember.