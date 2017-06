Das Geschäft mit dem legalen Hanf boomt. Immer mehr Läden steigen ins Business mit dem sogenannten CBD-Hanf ein, in Basel gibt es mittlerweile sechs Läden. Die Laborwerte der Kantonschemiker zeigen: Die Läden haben die entscheidenden Grenzwerte im Griff. Unproblematisch ist CBD dennoch nicht.

Von Auge ist der Unterschied nicht zu erkennen. Eine CBD-Hanfblüte sieht identisch aus wie eine THC-Blüte. Doch der Unterschied ist gross, denn die eine Blüte ist legal, die andere nicht. Das sei gerade für die Polizei schwierig, sagt Kantonschemiker Philipp Hübler. «Früher wusste man, das ist Hasch, das ist illegal», doch mit dem CBD-Hanf ändert sich nun diese Schubladisierung. Es braucht heute teure Labortests, um den Unterschied zu ermitteln.

Alle Werte im grünen Bereich

Entscheidend ist dabei der THC-Gehalt, dieser darf bei legalem Hanf den Grenzwert von einem Prozent nicht überschreiten. Dies, weil THC psychoaktiv wirkt und in der Schweiz verboten ist. Die Kantonschemiker haben verschiedene Produkte der Hanfläden in Basel analysiert und kommen zu einem erfreulichen Schluss: Die Läden haben die Situation im Griff, «alle Proben hatten einen THC Wert von unter einem Prozent», so Hübner. Als Konsument müsse man sich aber bewusst sein, dass dieser THC-Restgehalt existiere, «vor allem Autofahrer sollten wissen, dass die Werte im Blut sichtbar sein können.»

Bei einer Polizeikontrolle wäre der Drogentest also je nachdem positiv - trotz CBD-Hanf.