Die Teslas der Basler Polizei zeichnen automatisch alle Gespräche auf und übermitteln die Daten an den Hersteller, also an Tesla. Der kantonale Datenschützer Beat Rudin sagt, das sei ein Problem: «Es ist heikel, wenn beispielsweise Gespräche von Polizisten oder auch von Verhafteten aufgezeichnet werden.»

Fahrende Computer

Rudin betont aber auch, dass dies ein grundsätzliches Problem aller neuen Autos sei: «Wer heute ein Auto kauft, kauft einen Computer mit Motor und Räder», das sei nicht nur bei den Teslas so.

Momentan arbeitet der Datenschützer gemeinsam mit der Basler Polizei daran, wie man die Datenschutzfragen in den Griff bekommt. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, auch ganz pragmatische: «Man kann zunächst einmal auch einfach die Kamera zukleben. Aber natürlich suchen wir nach dauerhaften Lösungen», so Rudin.

Hat die Polizei die Problematik unterschätzt?

Es stellt sich die Frage, ob die Basler Polizei möglicherweise zu spät realisiert hat, dass der Kauf von neuen Autos ganz neue Fragen punkto Datenschutz aufwerfen. Beat Rudin, meint dazu: «Die Polizei hat uns erst nach dem Beschaffungsentscheid kontaktiert, das ist ein bisschen schade».

Die Polizei lässt verlauten, dass die Teslas trotz aktuellen Datenschutzproblemen im Frühling einsatzbereit seien.