Die Baselbieter FDP lehnt die gemeinsame Spitalgruppe kategorisch ab. Auch andere Parteien haben Vorbehalte.

Das wichtigste Argument der FDP gegen eine gemeinsame Spitalgruppe ist die von der Partei befürchtete Einschränkung des Wettbewerbs. Wenn der Staat ein so grosses Spital betreiben würde, sei dies eine starke Konkurrenz für die privaten Spitäler, sie würden an den Rand gedrängt. Ausserdem befürchtet die Baselbieter FDP, dass die Stimme des Landkantons in einer gemeinsamen Spitalgruppe mit Basel-Stadt zu wenig Gewicht hätte.

Auch die CVP äusserte sich in der Debatte im Landrat kritisch. Viel früher hätte geprüft werden müssen, ob anstelle der Zusammenlegung der Spitäler nicht eine Privatisierung sinnvoller wäre. Im Gegenzug stellten sich die SVP sowie die Ratslinke hinter das Fusionsbegehren von Regierungsrat Thomas Weber

Die FDP und die CVP haben im Landrat zwar keine Mehrheit, allerdings stellt die Tatsache, dass vonseiten der FDP schon in der Grundsatzdebatte Fundamentalkritik kommt, das Projekt einer gemeinsamen Spitalgruppe vor Herausforderungen. Es ist anzunehmen, dass in einer Detailberatung noch mehr Kritik laut werden könnte. Zudem ist bekannt, dass es auch im Stadtkanton skeptische Stimmen gibt.

Die Schlussabstimmung zur Debatte folgt heute Nachmittag.