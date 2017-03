Basler Fasnacht Der Fasnachtszyschtig gehörte den Kindern und den Guggen

Heute, 7:09 Uhr, aktualisiert um 11:46 Uhr

Stimmung gut. Das Wetter für einmal auch gut: Das Guggenkonzert am Dienstagabend auf dem Marktplatz zog die Leute in Scharen an. Am Nachmittag gehörten die Strassen und Gassen den Kindern.

juna, ernb; Regionaljournal Basel, 06:32 Uhr