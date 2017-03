Die Basler Stadtreinigung hatte bis am Mittwochmorgen insgesamt rund 190 Tonnen Fasnachtsabfälle weggeräumt, wie das Tiefbauamt mitteilte. Im Einsatz stehen während der Fasnacht rund 290 Personen sowie rund 120 Fahrzeuge.



Alleine bis Dienstagmorgen waren rund 122 Tonnen Abfall entsorgt worden. Der starke Regen am Montagnachmittag hatte zu einem Mehrgewicht geführt. Mehr Abfall als in anderen Jahren registrierte die Stadtreinigung zudem an der Kinderfasnacht am Dienstagnachmittag.

Nach dem Morgenstreich war ausserdem eine «Glastour» durchgeführt worden: Entlang der Cortège-Route wurden Flaschen und Trinkgläser eingesammelt, um Verletzungen zu vermeiden. Während des Cortèges stehen in der Spiegelgasse und bei der Kaserne Mulden, damit Wagen-Cliquen ihr Material direkt entsorgen können.

Am Donnerstagmorgen startet die «Fasnachtsendreinigung» jeweils direkt nach dem Ändstraich um vier Uhr. Um 6 Uhr müssen die Hauptachsen für den Tramverkehr wieder befahrbar sein.

Die Fasnachtsreste werden mit Besen, Schaufeln, kleinen Schneepflügen, Wischmaschinen, Kehrichtwagen, Kleinlastwagen und Baggern weggeräumt.