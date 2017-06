Freizeitangebot für Kinder Die Robi-Spiel-Aktionen sind aus Basel nicht mehr wegzudenken

Heute, 7:26 Uhr

Längst sind die Zeiten vorbei, in welchen der Verein Robi-Spiel-Aktionen Kindern nur Robi-Spielplätze anbot. Inzwischen bietet der Verein Kindern und Jugendlichen eine breite Palette an Freizeit-Aktivitäten an.

polm (Regionaljournal Basel 6.32 Uhr)