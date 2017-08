Die Werbetour der Universität Basel startet am Dienstag in Reinach. Mit Informationstafeln und Flyern ist die Uni auf dem Markt mit einem Stand präsent. «Wir möchten den Menschen zeigen, was die Uni alles macht», erklärt Matthias Geering, der Leiter des Projektes und des Marketings bei der Uni Basel.

Dabei möchte Geering vor allem jene Menschen ansprechen, welche sich nicht bereits von sich aus für die Uni interessieren. «Unsere Informationstage und Podien sind immer gut besucht, auf dem Markt treffen wir aber nochmals auf andere Menschen.»

Die Standaktion fällt in eine Zeit, in welcher das Baselbiet den Rotstift ansetzt bei der Uni. Das sei kein Zufall, sagt Geering. «Auf den Märkten sind auch jene Menschen unterwegs, welche vielleicht über die Finanzierung der Uni entscheiden werden.» Es ging aber auch längerfristig darum, die Uni im Landkanton bekannter zu machen.