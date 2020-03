«Es ist eindrücklich, wie alle mitziehen» sagt Psychologieprofessor Jens Gaab, Studiendekan an der Psychologischen Fakultät. «In dieser Notsituation stehen alle zusammen». Tatsächlich sei die Universität schon auf gutem Weg, bestätigt Matthias Geehring, Leiter Kommunikation der Universität. «Wir sind alle zusammen auf dem Weg zur Digitalisierung». Dabei gäbe es viele Hürden und sehr viele Fragen. Die Universität hat eine Hotline eingerichtet, für Dozierende und Studierende. Jeden Tag kämen mehrere hundert Anfrage. Es ginge um pädagogische und technische Fragen. Gerade die Studierenden hätten auch Sorgen, ob ihre Internetverbindung reiche oder um ihre Prüfungen. Es sei wichtig, alle Fragen zu beantworten, sagt Matthias Geehring.

Grenzen der Digitalisierung

Schon jetzt sei klar, dass sich die Universität in diesem besonderen Semester kulant zeigen wolle. Denn nicht alles liesse sich eins zu eins ins Internet verlegen. Zum Beispiel, wenn in der Psychologie Fähigkeiten vermittelt werden, wie man am besten ein Gespräch führt. Das Gleiche gilt für Laborpraktika in den Naturwissenschaften.

Problem Unibibliothek

Für die Geisteswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, aber auch angehende Juristinnen und Juristen, ist vor allem die Schliessung der Universität ein Problem, da keine Bücher ausgeliehen werden können. Wegen dieses Bücherengpasses wolle die Fakultät Studentinnen und Studenten, die gerade ihren Abschluss machen, mehr Zeit geben für ihre Bachelor- und Masterarbeiten.

Schub für Digitalisierung

«Ich kann mir gut vorstellen, dass die Digitalisierung an der Universität jetzt einen grossen Sprung nach vorne macht», sagt Universitätssprecher Matthias Geehring. Denn nun müssten sich alle damit befassen, auch jene, die bisher ausschliesslich auf Präsenzunterricht gesetzt hätten. Das sagt auch Psychologieprofessor Jens Gaab. «Wir müssen im zweiten Schritt schauen, wie sich dieser Schub in die Zeit übertragen lässt, wenn wieder normaler Unterricht stattfinden kann».